أس: كيبا ولونين لا يتحدثان في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

قالت صحيفة "أس" إن كيبا أريزابالاغا المنضم حديثا لريال مدريد لا يتحدث مع الحارس آندري لونين في تدريبات الفريق.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو من تدريبات الثنائي ويظهر أن كيبا ولونين لا يتحدثان مع بعضهما البعض.

وقالت الصحيفة: "إنهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض، هذا الفيديو ينبئ عن معركة شرسة بين الثنائي".

وشارك لونين أساسيا في فوز ريال مدريد 2/0 على أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.