أس: كيبا ولونين لا يتحدثان في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
قالت صحيفة "أس" إن كيبا أريزابالاغا المنضم حديثا لريال مدريد لا يتحدث مع الحارس آندري لونين في تدريبات الفريق.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو من تدريبات الثنائي ويظهر أن كيبا ولونين لا يتحدثان مع بعضهما البعض.
وقالت الصحيفة: "إنهما لا يتحدثان مع بعضهما البعض، هذا الفيديو ينبئ عن معركة شرسة بين الثنائي".
وشارك لونين أساسيا في فوز ريال مدريد 2/0 على أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس.
وجاءت مشاركة لونين بعد تأكد غياب الحارس الأساسي، البلجيكي تيبو كورتوا، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ثم تعاقد ريال مدريد مع كيبا أريزابالاغا من تشيلسي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ووفقا لموقع "bernabeudigital" فإن لونين سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد أمام ألميريا في الجولة الثانية من الليغا، لكن بعد ذلك سيكون كيبا هو الحارس الأول للفريق، ويعود لونين كحارس ثان.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن كورتوا سيغيب بين 5 و7 أشهر، ولحق به زميله البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أيضا.
تصريحات كيبا
وقال كيبا في تصريحات لقناة ريال مدريد: "أشعر بالسعادة والفخر بالانتماء لريال مدريد، هو ناد له الكثير من التاريخ، حدث كل شيء بسرعة كبيرة، أنا سعيد لوجودي هنا، أريد أن أبدأ في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "بمجرد وصولك لريال مدريد يكون هذا هو الأفضل، التواجد هنا مصدر سعادة وما يمكنني ضمانه هو العمل والالتزام، ووضع كل ما أملكه في الفريق كل يوم، محاطًا بهؤلاء اللاعبين الموهوبين".
وتأثر كيبا بألقاب ريال مدريد الـ14 في دوري أبطال أوروبا وأظهر رغبته أيضًا في الدخول في التاريخ، وقال: "ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا هما تاريخ كرة القدم. نأمل معًا أن نجعل أسطورة هذا النادي أكبر وأن نحقق المزيد، إنه لأمر عظيم أن نرى أربعة عشر معًا".
وأكد: "في ريال مدريد لترك اسمك محفورًا عليك أن تفوز. هذا النادي مسيرته وتاريخه بالكامل كانا قائمين على الفوز، ونأمل أن نتمكن معًا من جعل الأسطورة أكبر".