منزل في موقع مميز.. جماهير تتابع مباراة برشلونة وفالنسيا من الأسطح (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد، مشهدا رائعا، حيث تواجدت جماهير في أحد المباني المطلة على ملعب "يوهان كرويف" لمتابعة اللقاء المثير، الذي انتهى بفوز البلوغرانا.

وحول برشلونة أول مباراة على أرضه هذا الموسم إلى مهرجان أهداف، إذ سجل كل من فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليفوز الفريق 6-صفر على فالنسيا بملعب "يوهان كرويف" ذي السعة الجماهيرية المحدودة ضمن منافسات الليغا.

وصعد هذا الفوز الساحق ببرشلونة إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط، مع بقائه متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي واصل بدايته المثالية بأربعة انتصارات خلال أربع مباريات، بينما تراجع فالنسيا إلى المركز 14 بأربع نقاط فقط.

واستهل برشلونة المباريات المقررة على أرضه في الدوري أمام 6 آلاف مشجع بملعب يوهان كرويف، وهو ملعب صغير ضمن مركز التدريب الخاص به في سان خوان ديسباي على أطراف مدينة برشلونة، وذلك بسبب تأخر عمليات تجديد ملعب كامب نو.

وتأخرت عمليات تجديد "كامب نو" الشهير لمدة تسعة أشهر، مما أجبر النادي على البحث عن حل مؤقت، وجرى استبعاد ملعب لويس كومباني الأولمبي البديل، الذي استضاف مباريات للفريق خلال الموسمين الماضيين مع أدنى حضور جماهيري في تاريخه الحديث، بعد أن ترك حفل للمغني بوست مالون أرضية الملعب في حالة سيئة.

ومنحت رابطة الدوري الإسباني برشلونة استثناء خاصا من قواعد المسابقة التي تشترط أن تكون ملاعب أندية الدرجة الأولى بسعة لا تقل عن 15 ألف مشجع، وهو ما لا ينطبق على ملعب يوهان كرويف الذي يسع ستة آلاف مشجع فقط.

وإلى جانب المشجعين الذين ملأوا مدرجات الملعب، كان هناك مئات آخرون يتابعون من أعلى المبنى السكني المكون من ثمانية طوابق في الرقم 15-17 بشارع فدريكا مونتسيني، حيث تحوّلت الشرفات إلى منصات مشاهدة خاصة من الدرجة الأولى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "lavanguardia"، فإن بعض سكان المبنى طلب مبالغ وصلت إلى 500 يورو للسماح باستخدام شرفاتهم من قبل المصورين.