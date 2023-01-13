موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ستكون الجماهير على موعد مع مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية حيث سيلعب الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.

وتغلب برشلونة بضربات الترجيح (4/2 ) اليوم الخميس على ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد التعادل 2/2 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.