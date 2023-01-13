موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني
ستكون الجماهير على موعد مع مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في السعودية حيث سيلعب الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.
وتغلب برشلونة بضربات الترجيح (4/2 ) اليوم الخميس على ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد التعادل 2/2 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.
وكان ريال مدريد قد تغلب بضربات الترجيح (4/3) على فالنسيا بعد التعادل 1/1 أمس الأربعاء في نصف النهائي الأول.
وستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وآخر مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني كانت بالنظام القديم لبطولة في 2017 حيث فاز ريال مدريد 3/1 و2/0.
وتقابل الفريقان في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في النسخة الماضية حيث فاز ريال مدريد في الرياض بنتيجة 3/2.
وبرشلونة أكثر ناد تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا آخرها العام 2018، في حين نال ريال مدريد اللقب 12 مرة آخرها لقب النسخة الأخيرة، وحصد فالنسيا اللقب مرة وحيدة، ولم يسبق لريال بيتيس الفوز بكأس السوبر الإسباني.