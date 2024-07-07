قال دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، إن فريقه لا يزال في مرحلة تطوير وإعادة تنظيم، ولديه فرصة كبيرة للتحسن بعد الخروج من دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا، فجر الأحد، بالهزيمة أمام أوروغواي، بينما يتحول الاهتمام والتركيز نحو تصفيات كأس العالم.

ولعبت أوروغواي بقيادة مارسيلو بيلسا بعشرة لاعبين في الشوط الثاني لكنها صمدت في مواجهة البرازيل في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن تتغلب عليها 4-2 بركلات الترجيح، لتتأهل إلى الدور قبل النهائي في مواجهة كولومبيا.

ولم تقدم البرازيل الأداء المتوقع منها في البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة؛ إذ تعادلت مرتين في دور المجموعات، وفازت على باراغواي فقط قبل خروجها من دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كبرى، بعد وداع كأس العالم 2022 في قطر في المرحلة نفسها.

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وقال دوريفال الذي تحمل "المسؤولية الكاملة" لخروج فريقه المبكر: "نحن نمر بعملية إصلاح وتجديد مهمة جدا لهذا الفريق. الفريق لعب تحت قيادتي ثماني مباريات فقط وهذا هو المسار الذي يتعين علينا اجتيازه.

"نحن ندرك الصعوبات التي ستواجهنا، لكننا خسرنا الآن مباراة في الأدوار الإقصائية ولم يكن هذا ما توقعناه.

"لكنني أكرر، لدينا فرصة كبيرة لمواصلة التطور والتحسن وهدفنا الرئيس الآن هو التأهل لكأس العالم. الآن نحن في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ولا يعجبنا هذا".

وأشاد دوريفال الذي تولى تدريب المنتخب البرازيلي في يناير الماضي فقط بمنتخب أوروغواي بقيادة الأرجنتيني بيلسا، قائلا إنه فريق يمكن للبرازيل أن تطمح إلى السير على خطاه بعد تأثره بفلسفة بيلسا.

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وأضاف دوريفال: "أعتقد أن منتخب أوروغواي لديه نمط محدد وواضح، المدرب يعمل مع الفريق منذ مدة طويلة. واجهوا بعض المشكلات في البداية وقاموا بتصحيحها. الآن يحققون نتائج رائعة. أعتقد أننا سنحقق كل ذلك أيضا، لا شك في ذلك، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لإجراء مثل هذه التصحيحات.

"واجهنا بعض المشاكل في بداية البطولة. أعتقد أننا صححنا الكثير من الأخطاء، الأمر صعب بالنظر إلى الفترة الزمنية التي عملنا خلالها لمحاولة تنفيذ خططنا بسرعة. أعتقد أن لدينا المزيد من الوقت في المستقبل".