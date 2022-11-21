الفيفا يبلغ عن مشكلة في تطبيق تذاكر مباراة إنجلترا وإيران بكأس العالم
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن بعض الجماهير واجهت مشاكل في الوصول إلى تذاكر مباراة إنجلترا ضد إيران بعد الإعلان عن وجود مئات المشجعين خارج الملعب قبل انطلاق المواجهة.
وأضاف الفيفا في بيان: "بعض الجماهير تواجه مشكلة الآن بالوصول إلى التذاكر عن طريق تطبيق الفيفا. الفيفا يعمل على حل المشكلة".
وأوضح شاهد عيان من رويترز خارج استاد خليفة الدولي في الدوحة أن بعض الجماهير كانت في انتظار المساعدة للحصول على تذاكرهم قبل ربع ساعة من انطلاق المباراة في المجموعة الثانية.
ويتقدم منتخب إنجلترا 3/0 على إيران.
وافتتح جود بيلينغهام التسجيل للأسود الثلاثة بضربة رأس في الدقيقة 35، وسجل بوكايو ساكا ورحيم سترلينغ الهدفين الثاني والثالث على الترتيب في الدقيقتين 43 و45+1.
ويلعب المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى ضد إيران بشكل ودي أو رسمي، كما إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران يواجه إنجلترا للمرة الأولى.