الفيفا يبلغ عن مشكلة في تطبيق تذاكر مباراة إنجلترا وإيران بكأس العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن بعض الجماهير واجهت مشاكل في الوصول إلى تذاكر مباراة إنجلترا ضد إيران بعد الإعلان عن وجود مئات المشجعين خارج الملعب قبل انطلاق المواجهة.

وأضاف الفيفا في بيان: "بعض الجماهير تواجه مشكلة الآن بالوصول إلى التذاكر عن طريق تطبيق الفيفا. الفيفا يعمل على حل المشكلة".