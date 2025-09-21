أحدهما مفاجأة.. ناديان فقط لم يخسرا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

كتب – نور الدين ميفراني

واصل ليفربول انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز وحقق فوزه الخامس في خمس جولات ليتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

وبالإضافة لفريق ليفربول الذي لم يخسر هذا الموسم، حقق فريق كريستال بالاس بدوره الإنجاز ذاته ولم يخسر، حتى الآن، بينما باقي الأندية الـ18 تلقت خسارة واحدة على الأقل.

وكان كريستال بالاس بدوره واصل سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم في البريميرليغ، بانتصاره الثمين على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كريستال بالاس فوزين و3 تعادلات ويحتل المركز الرابع بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن آرسنال "الثالث"، والذي يلعب، مساء الأحد، أمام مانشستر سيتي في قمة نارية منتظرة.

وتعتبر انطلاقة كريستال بالاس وعدم خسارته في بداية الموسم مفاجأة لكون الفريق غالبا ما يعاني في البدايات، لكنه حقق نهاية موسم جيدة الموسم الماضي.

واحتل الفريق الموسم الماضي المركز الـ12 برصيد 53 نقطة، لكنه حقق مفاجأة كبيرة عبر الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في النهائي 1-0.

كما توج قبل بداية الموسم الحالي بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

ولم يخسر هذا الموسم حتى الجولة الخامسة، حامل لقب الدوري الإنجليزي، ليفربول، وحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس، وسيتواجهان في الجولة السادسة في مباراة قمة وثأرية بعد كأس الدرع الخيرية.