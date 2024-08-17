يخوض النصر والهلال مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، مساء اليوم السبت، بعد أن تفوق الأول على التعاون بهدفين نظيفين، وفاز الأخير على الأهلي بركلات الترجيح.

يملك كل فريق دوافعه لتحقيق الفوز بالمباراة النهائية وبالتبعية اللقب، سواء من أهداف ودوافع معنوية لبدء الموسم بشكل جيد، أو لاعتبارات أخرى تخص إيقاف النصر خصمه الهلال الذي يتفوق في كل شيء مؤخرًا، أو لرغبة الزعيم في إثبات تفوقه مرة أخرى.

لكن تلك الدوافع لن تحسم أي شيء على أرض الملعب، فهي لن تلمس الكرة، ولن تمررها وتسددها في الشباك، بل نجوم كل فريق.

وبالحديث عن النجوم، فهناك 6 منهم في تلك المباراة يمكنهم أن يقلبوا سير الأحداث، وأن يحسموا اللقب في نهاية المطاف، نستعرض أبرزهم في التقرير الآتي.

كريستيانو رونالدو

يعد كريستيانو رونالدو الاسم الأكثر شهرة في الملاعب السعودية على مدار عام ونصف العام لعبها بقميص النصر، وهذا أمر لا يخفى على أحد.

يتمتع البرتغالي بقدرة كبيرة على الحسم حتى في أقل مستوياته وأحواله البدنية، كما رأينا ضد التعاون بصناعته هدفاً وتسجيله آخر وتقديمه مباراة رائعة.

أثار رونالدو بعض الشكوك في قلوب عشاقه بعدما غاب عن تدريب النصر المسائي، لكن تقارير عديدة أكدت أن كل ما يعاني منه هو الإرهاق، وسيتواجد بشكل طبيعي في المباراة ضد الهلال، ليكون عاملًا مهمًا للغاية في تحديد مصير اللقب.

ألكساندر ميتروفيتش

لا يقل الصربي أهمية للهلال مما هو عليه الأمر بالنسبة لكريستيانو رونالدو في النصر، فكلاهما كانا أفضل هدافين في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

سجل ميتروفيتش ضد الأهلي في نصف النهائي، وكان ذلك هو الهدف الوحيد للزعيم في نصف النهائي الذي انتهى بركلات الجزاء.

إيميريك لابورت

كان المدافع الإسباني محل جدل طيلة الأشهر الماضية؛ بسبب مستواه المتواضع برفقة النصر، لكن في مواجهة التعاون قدم مباراة طيبة للغاية.

يؤهل المستوى الذي قدمه لابورت في مواجهة التعاون نفسه، حتى يتواجد في تلك القائمة المميزة من اللاعبين القادرين على تحويل دفعة المباراة سواء دفاعيًا أو حتى هجوميًا برأسياته الرائعة.

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روبن نيفيز

لعب النجم البرتغالي دورًا مهمًا للغاية في مواجهة الأهلي على المستوى التكتيكي، حيث تمركز بين دائرة منطقة جزاء الهلال ودائرة منتصف الملعب.

كشف نيفيز الملعب، فقدم أربع كرات مفتاحية، كانت لتتحول إلى أهداف لو تم استغلالها بشكل جيد، وبالتأكيد يستطيع تكرار الأمر ذاته ضد النصر.

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بينتو

قدم حارس مرمى فريق النصر الجديد مستويات مبشرة للغاية في مواجهة التعاون، وتصدى لسبع كرات في المواجهة نفسها.

يملك بينتو إمكانات فنية كبيرة وأمامه المستقبل بأكمله، لكن في مواجهة الهلال قد يلعب الحارس البرازيلي الجديد للنصر دورًا تاريخيًا في إيقاف زحف الزعيم نحو المزيد من الألقاب.

حسان تمبكتي

يقال في التراث العربي مصائب قوم عند قوم فوائد، فكان غياب كاليدو كوليبالي وعلي البليهي عن الهلال خير ما حدث لظهور حسان تمبكتي، الذي كان حبيس مقاعد الاحتياط منذ قدومه للزعيم.

لكن تمبكتي تمسك بفرصته، وأظهر مستويات طيبة ضد الأهلي، وبتلك المستويات ربما يهدد أعتى نجوم الهجوم في الدوري السعودي، وربما يستطيع إيقافهم، ولا شك سيكون له دور كبير في النهائي.