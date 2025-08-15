فيديو تسبب باعتقاله.. ميسي وصلاح يسجنان مصمم جرافيك مصريا (شاهد)

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مصمم جرافيك بعد تداول مقطع فيديو مزيف يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إلى جانب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن إعلان ترويجي غير رسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وجاءت تحركات وزارتي الداخلية والسياحة والآثار بعد انتشار الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد ظهر فيه أيضاً عدد من الفنانين المصريين، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت سابقاً افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، ضمن احتفالية كبرى يُتوقع أن تحضره شخصيات عالمية مرموقة.

القبض على مصمم الفيديو المزيف

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على الشاب "إسلام صقر"، المصمم المسؤول عن إنتاج الفيديو، بعد نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بمزاعم كاذبة بأنه الإعلان الرسمي لافتتاح المتحف.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً رسمياً نفت فيه أي صلة لها بالفيديو المتداول، مؤكدةً أنه "لا يمثل الإعلان الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير".

وأوضحت الوزارة أن الفيديو لم يُنتج أو يُوزع من قِبَلها أو عبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي المسؤول عن الحملات الترويجية للحدث.

كما حذرت من أن تداول هذا المحتوى يُعد "انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية والأداء العلني"، مشددةً على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد كل من يروج لمحتوى غير رسمي.

الإعلانات الرسمية حصرية على المنصات الحكومية

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم حتى الآن إصدار أي مواد دعائية جديدة بخصوص الافتتاح"، مشيرةً إلى أن أي إعلانات أو أفلام ترويجية رسمية ستُنشر فقط عبر القنوات المعتمدة، التي تشمل الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي للمتحف المصري الكبير، والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأخيرًا المنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.