تراجع تونس والسعودية وتقدم الأردن والمغرب في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، اليوم الخميس ، التصنيف الخاص بالمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري.

وشهد تصنيف الفيفا تقدمًا لافتًا لمنتخب الأردن 4 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ64 عالميًّا بعد فوزه على عمان برباعية دون رد في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقدم أيضًا المنتخب الإماراتي مركزًا ليحتل المركز الـ68 عالميًّا بينما تراجع المنتخب السعودي 3 مراكز محتلًا المرتبة الـ59 على مستوى العالم، كما تراجع منتخب قطر مركزين أيضًا.

وتقدم منتخب المغرب في تصنيف الشهر الحالي بعدما وصل للمركز الـ13 عالميًّا متقدمًا مركزًا واحدًا عن الشهر الماضي كما تقدم منتخب مصر أيضًا مركزًا ليحتل المركز الـ30 عالميًّا.

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وتراجع المنتخب التونسي 11 مركزًا دفعة واحدة في التصنيف ليحتل المركز الـ47 على مستوى العالم، بينما تقدم منتخب الجزائر 4 مراكز ليصل للمرتبة الـ37.

وحافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على صدارة التصنيف وخلفه منتخب فرنسا ثم إسبانيا وإنجلترا والبرازيل.

وفيما يأتي ترتيب أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا عن شهر أكتوبر الجاري:

المغرب (المركز 13 عالمياً)

مصر (المركز 30 عالمياً)

الجزائر (المركز 37)

قطر (المركز 46)

تونس (المركز 47)

العراق (المركز 56)

السعودية (المركز 59)

الأردن (المركز 64)

الإمارات (المركز 68)

البحرين (المركز 76)