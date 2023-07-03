نادي النصر في محادثات متقدمة للتعاقد مع سيكو فوفانا من لانس

ويبلغ فوفانا من العمر 28 عاما وبحسب موقع "transfermarkt" فإنه يرتبط بعقد مع لانس حتى يونيو 2025.

ووفقا للموقع نفسه فإن القيمة السوقية للاعب تبلغ 32 مليون يورو وشارك اللاعب مع لانس الموسم المنقضي في 39 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 9.

وبالمجمل لعب فوفانا مع لانس 112 مباراة سجل فيها 21 هدفا وصنع 12، وسبق أن لعب مع أودينيزي الإيطالي 119 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 12، كما سجل هدفا وصنع 2 في 33 مباراة مع باستيا.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم. حيث ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، بينما ضم الأهلي حارس تشيلسي إدوارد ميندي.