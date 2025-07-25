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رياضة

هل يتدخل الوليد بن طلال لحسم صفقة إيزاك لنادي الهلال؟

هل يتدخل الوليد بن طلال لحسم صفقة إيزاك لنادي الهلال؟
الأمير الوليد بن طلالالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 10:01 ص

اشتعل الصراع على صفقة التعاقد مع اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للظفر بخدماته في الموسم الجديد.

ويرغب نادي ليفربول الإنجليزي في حسم صفقة إيزاك لتدعيم خط هجومه خاصة في ظل القدرات التهديفية المميزة التي يملكها اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

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 وسجل اللاعب 27 هدفاً مع نيوكاسل خلال الموسم الماضي بعد مشاركته في 42 مباراة بخلاف تقديم 6 تمريرات حاسمة.

وأحرز اللاعب 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي، واحتل وصافة ترتيب هدافي البريميرليغ خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ويبقى الهلال السعودي منافساً قوياً للفوز بصفقة التعاقد مع إيزاك لتدعيم خط هجومه.

ورغم أن الهلال يبدو أقل حظوظاً في هذه الصفقة حتى الآن بسبب رغبة اللاعب في البقاء بالملاعب الأوروبية إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عن امتلاك نادي الهلال دعماً كبيراً من أحد أبرز مشجعيه وهو الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي.

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 وأشارت إلى أن الوليد بن طلال قد يدعم صفقات استثنائية للهلال ومن بينها التعاقد مع ألكسندر إيزاك.

ولم يصدر أي تعليق من جانب نادي الهلال أو الأمير الوليد بن طلال بشأن تمويل صفقة إيزاك وحسمها لصالح الفريق السعودي.

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 وكان الهلال قد تعاقد مع علي لاجامي مدافع النصر السعودي وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

 

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