أرتيتا يوضح قراره المفاجئ باستبعاد رامسديل في مباراة آرسنال وإيفرتون

وشارك الإسباني رايا، المعار من برنتفورد، أساسيا في "غوديسون بارك" ولم يتعرض لاختبارات في ظل هيمنة آرسنال على اللقاء.

ولم يتجنب أرتيتا الضجة بشأن قرار خروج رامسديل من القائمة الأساسية بعد أن شارك في كل المباريات 38 بالدوري في الموسم الماضي، لكنه قال إن القرار لا يخفي شيئا ولا يختلف عن بقية قراراته الخاصة بالتشكيلة.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين: "نفس الشيء يتعلق باختيار فابيو فييرا للعب هنا أو إيدي نكيتياه بدلا من غابرييل جيسوس، لم أتلق أي سؤال عن عدم البدء بغابرييل جيسوس رغم أنه فاز بألقاب أكثر من الجميع هنا وحتى أنا".