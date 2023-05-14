الونش قبيل مباراة الزمالك والإسماعيلي
الونش قبيل مباراة الزمالك والإسماعيلي

حقيقة إصابة الونش مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة

إصابة قوية للونش أبعدته عن مباراة الزمالك والإسماعيلي
محمود مهدي
محمود مهدي

كشف مصدر مقرب من محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك المصري، حقيقة تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال هزيمة فريقه أمام الإسماعيلي أمس السبت.

التشخيص المبدئي هو إصابة قوية في المفصل الخاص بالركبة
مصدر مقرب من اللاعب

وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري، والتي تلقى فيها الفريق الأبيض هزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ما تردد عن إصابة مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة غير مؤكد حتى هذه اللحظة.

وأضاف: هناك تورم كبير في الركبة اليسرى للاعب، وهذا التورم يمنع الأشعة من تحديد الإصابة بدقة، والتشخيص المبدئي هو إصابة قوية في المفصل الخاص بالركبة".

وتابع: سيخضع اللاعب لأشعة جديدة وفحص طبي شامل يوم الأربعاء المقبل، بعد زوال التورم من ركبته، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة وطريقة العلاج، وهل سيخضع لعملية جراحية أم لا".

واختتم: "موضع إصابة الونش في الركبة اليسرى بعيد تمامًا عن الإصابة القديمة، والتي كانت في قدمه اليمنى".

الونش قبيل مباراة الزمالك والإسماعيلي
ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط أمام الإسماعيلي (فيديو)

وغادر محمود حمدي الونش، مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز الدراويش 2/1، وشارك سيد عبد الله نيمار في المباراة بدلا من الونش.

يذكر أن الزمالك، الذي تلقى خسارته الأولى في خمس مباريات بالدوري، توقف رصيده عند 43 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويتصدر الأهلي الدوري وله 53 نقطة من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.

ويأمل الزمالك وهو يواجه أسوان يوم الخميس المقبل، في ختام الجولة في الفوز لرد اعتباره بعد هزيمته 2-1 بأسوان في الدور الأول وأيضاً للحفاظ على المركز الرابع ومحاولة مطاردة بيراميدز صاحب المركز الثالث ويملك 49 نقطة.

الزمالك
الزمالك المصري
نادي الزمالك
أخبار نادي الزمالك

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com