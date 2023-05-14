حقيقة إصابة الونش مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة

وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري، والتي تلقى فيها الفريق الأبيض هزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ما تردد عن إصابة مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة غير مؤكد حتى هذه اللحظة.

وأضاف: هناك تورم كبير في الركبة اليسرى للاعب، وهذا التورم يمنع الأشعة من تحديد الإصابة بدقة، والتشخيص المبدئي هو إصابة قوية في المفصل الخاص بالركبة".

وتابع: سيخضع اللاعب لأشعة جديدة وفحص طبي شامل يوم الأربعاء المقبل، بعد زوال التورم من ركبته، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة وطريقة العلاج، وهل سيخضع لعملية جراحية أم لا".

واختتم: "موضع إصابة الونش في الركبة اليسرى بعيد تمامًا عن الإصابة القديمة، والتي كانت في قدمه اليمنى".