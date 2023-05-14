حقيقة إصابة الونش مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة
كشف مصدر مقرب من محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك المصري، حقيقة تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال هزيمة فريقه أمام الإسماعيلي أمس السبت.
وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري، والتي تلقى فيها الفريق الأبيض هزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن ما تردد عن إصابة مدافع الزمالك بقطع في غضروف الركبة غير مؤكد حتى هذه اللحظة.
وأضاف: هناك تورم كبير في الركبة اليسرى للاعب، وهذا التورم يمنع الأشعة من تحديد الإصابة بدقة، والتشخيص المبدئي هو إصابة قوية في المفصل الخاص بالركبة".
وتابع: سيخضع اللاعب لأشعة جديدة وفحص طبي شامل يوم الأربعاء المقبل، بعد زوال التورم من ركبته، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة وطريقة العلاج، وهل سيخضع لعملية جراحية أم لا".
واختتم: "موضع إصابة الونش في الركبة اليسرى بعيد تمامًا عن الإصابة القديمة، والتي كانت في قدمه اليمنى".
وغادر محمود حمدي الونش، مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز الدراويش 2/1، وشارك سيد عبد الله نيمار في المباراة بدلا من الونش.
يذكر أن الزمالك، الذي تلقى خسارته الأولى في خمس مباريات بالدوري، توقف رصيده عند 43 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.
ويتصدر الأهلي الدوري وله 53 نقطة من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.
ويأمل الزمالك وهو يواجه أسوان يوم الخميس المقبل، في ختام الجولة في الفوز لرد اعتباره بعد هزيمته 2-1 بأسوان في الدور الأول وأيضاً للحفاظ على المركز الرابع ومحاولة مطاردة بيراميدز صاحب المركز الثالث ويملك 49 نقطة.