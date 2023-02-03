ناغلسمان: أعتقد أن مبابي سيشارك في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
قال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ اليوم الجمعة إنه يعتقد أن كيليان مبابي مهاجم باريس يان جيرمان سيشارك في مباراة الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال باريس سان جيرمان في بيان أمس الخميس في بيان: "بعد الفحوص، يعاني كيليان مبابي من إصابة في الفخذ الأيسر على مستوى العضلة ذات الرأسين الفخذية، تقدر مدة الغياب 3 أسابيع".
ويعني هذا غياب مبابي عن ذهاب دور الـ16 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس يوم 14 فبراير.
لكن ناغلسمان قال إنه يعتقد أن بيان باريس سان جيرمان الطبي بخصوص مبابي غير دقيق، وإن المهاجم المميز سيشارك في مباراة الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن مبابي سيكون في عداد المفقودين أمام بايرن ميونخ لذا لا أتوقع أي شيء آخر".
وأضاف: "لا أعرف ما لديه، لذا أفترض أنه سيلعب، الأمر غامض بعض الشيء على صفحتهم الرئيسية، قالو إنه سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع".
ويشترك مبابي مع محمد في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحتل النجم الفرنسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفًا في 19 مباراة.
وقال ناغلسمان: "إذا لم تكن هناك إصابة هيكلية فلا يمكنني رؤيته يغيب عن المباراة، من السابق لأوانه القول الآن بالفعل إنه لن يلعب إذا لم تكن هناك إصابة هيكلية".
وقال إن حقيقة عدم وجود إصابة محددة يمكن أن تكون جزءًا من خطة النادي الفرنسي.
ويستضيف بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة، باريس سان جيرمان يوم 8 مارس في مباراة الإياب.
ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان خمس مباريات في الفترة من 4 إلى 19 فبراير، كما من المقرر أن يغيب مبابي عن مباراة دور الـ16 بكأس فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا.