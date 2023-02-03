ناغلسمان: أعتقد أن مبابي سيشارك في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

قال جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ اليوم الجمعة إنه يعتقد أن كيليان مبابي مهاجم باريس يان جيرمان سيشارك في مباراة الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان أمس الخميس في بيان: "بعد الفحوص، يعاني كيليان مبابي من إصابة في الفخذ الأيسر على مستوى العضلة ذات الرأسين الفخذية، تقدر مدة الغياب 3 أسابيع".