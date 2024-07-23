رد المدرب التونسي نبيل معلول الذي تعاقد الأسبوع الماضي رسميا مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري على الاتهامات التي لاحقته في الأوساط الكروية في تونس بتهريب لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية غلودي ليكونزا من النادي الإفريقي ودفعه إلى التعاقد مع اتحاد العاصمة.

وقال نبيل معلول، في حديث مع إذاعة "موازييك" الخاصة أمس الإثنين إنه لم يكن يعلم البتة بمفاوضات الإفريقي التونسي مع ليكونزا، بل أنه يرجح أن نادي اتحاد العاصمة هو الذي كان سباقا في التفاوض مع لاعب الوسط الكونغولي.

وأضاف معلول قائلا: "إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع اللاعب قبل أن أصل للجزائر لتوقيع عقدي مع الفريق، عندما بدأت مهامي درست ملف غلودي ليكونزا وأعطيت الضوء الأخضر للمسؤولين للتعاقد معه".

وتابع: "أعتقد أن اتحاد العاصمة دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ عشرة أيام في حين أن إسمه تردد في أوساط الإفريقي منذ أيام قليلة".

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وكان غلودي ليكونزا (26 عاما) حل في تونس أواخر الأسبوع الماضي والتقى بمسؤولي النادي الإفريقي لكنه ظهر يوم الاثنين في الجزائر حيث أفادت عدة تقارير أنه وقع عقدا مع اتحاد العاصمة.

وراجت معلومات تفيد بأن نبيل معلول، المدرب الجديد للاتحاد هو من سعى إلى تحويل وجهة اللاعب الكونغولي من النادي الإفريقي إلى الفريق الجزائري فيما نفى المدرب التونسي تلك الاتهامات.

وتعاقد اتحاد الجزائر الذي سيخوض مسابقة كأس الكاف في الموسم المقبل، مع نبيل معلول (61 عاما) للموسمين القادمين.

ويواجه الاتحاد في الدور التمهيدي الثاني من كأس "الكاف" الفائز من مباراة جاموس جوبا من جنوب السودان والملعب التونسي.

وستجرى مباراتا الدور الثاني لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية بين يومي13 و15 سبتمبر لمباراة الذهاب،فيما تلعب مباراة الإياب بين يومي 20 و 22 سبتمبر 2024.