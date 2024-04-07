تفاعل مع حزن زيزو لاعب الزمالك بعد وفاة مدربه (صور)

ويرتبط أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك بعلاقة صداقة قوية مع محمد مدحت، المشرف على البرنامج البدني لزيزو منذ وصوله إلى القلعة البيضاء.

وعقب وفاة محمد مدحت، كتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللهم إن صديقي وأخي في ذمتك وحبل جوارك، فأغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين، اللهم أسألك له العفو والرحمة والمغفرة، اللهم إنّه قد صار تحت التراب، فاجعل قبره يا رب العالمين روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران، وأنت القادر على كل شيء يا رب".

وخلال تدريب الزمالك، أمس السبت، ظهر زيزو بوجه حزين؛ ما خلق حالة من التعاطف بين الجماهير على مواقع التواصل.