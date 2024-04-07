تفاعل مع حزن زيزو لاعب الزمالك بعد وفاة مدربه (صور)
تفاعل مغردون مع حزن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب نادي الزمالك، بعد وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية.
ويرتبط أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك بعلاقة صداقة قوية مع محمد مدحت، المشرف على البرنامج البدني لزيزو منذ وصوله إلى القلعة البيضاء.
وعقب وفاة محمد مدحت، كتب زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اللهم إن صديقي وأخي في ذمتك وحبل جوارك، فأغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين، اللهم أسألك له العفو والرحمة والمغفرة، اللهم إنّه قد صار تحت التراب، فاجعل قبره يا رب العالمين روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران، وأنت القادر على كل شيء يا رب".
وخلال تدريب الزمالك، أمس السبت، ظهر زيزو بوجه حزين؛ ما خلق حالة من التعاطف بين الجماهير على مواقع التواصل.
ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقرر مسؤولو الزمالك الوقوف دقيقة حدادا على روح محمد مدحت المعد البدني للفريق، الذي توفي الخميس الماضي خلال توجهه لتدريب الفريق.