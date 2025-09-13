أول استقالة في صفوف مدربي الدوري الجزائري للمحترفين

أصبح بلال دزيري مدرب نادي أتلتيك بارادو الجزائري، أول مدرب يعلن استقالته من مهامه في أندية الدوري الجزائري للمحترفين، بعدما قرر اليوم الجمعة، التنحي عن منصبه مدربا للفريق الأول بعد مباراة فريقه أمام نجم بن عكنون.

وتولى بلال دزيري (53 عاما) تدريب نادي أتلتيك بارادو في أكتوبر 2024 وذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الفريق أمام نجم بن عكنون في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

وخسر بارادو أمام نجم بن عكنون (1 ـ 0) وهي الخسارة الثالثة على التوالي في 4 مباريات للفريق منذ بداية الموسم والتي زادت في تعقيد وضعية النادي الذي يحتل المركز 16 والأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة.

وجاء قرار دزيري، على خلفية سلسلة النتائج السلبية التي منِيَ بها الفريق منذ بداية الموسم. إذ اكتفى بارادو بحصد نقطة واحدة فقط من أربع جولات، ما جعله يتذيل سلم الترتيب ويواجه أزمة ثقة واضحة.

وأكد دزيري في تصريحاته أن استقالته جاءت من باب تحمل المسؤولية بعد النتائج السلبية مشيرًا إلى أنه حاول إيجاد الحلول، لكن النتائج لم تكن في مستوى التطلعات.

وكان بلال دزيري حل في تدريب أتلتيك بارادو بداية الموسم الماضي بعد إقالة المدرب التونسي راضي الجعايدي لكن بداية الفريق المخيبة للآمال هذا الموسم حكمت عليه بالتنحي عن منصبة بعد 4 جولات فقط.

وبدأت إدارة بارادو في البحث عن بديل لدزيري على رأس الجهاز الفني من أجل تدارك النتائج السلبية في بداية سباق الدوري.