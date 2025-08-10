جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح: لم تعد سريعا

كتب: نور الدين ميفراني

أدى المستوى السيئ للنجم المصري محمد صلاح في مباراة كأس الدرع الخيرية، التي خسرها ليفربول أمام كريستال بالاس بضربات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، لتعليقات وانتقادات جماهير ليفربول حول مردوه.

وكان النجم المصري قد تلقى تقييما ضعيفا من طرف المختصين وكان أسوء تقييم في فريقه بـ(4.7/10)، متبوعا بثاني أسوء زملائه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بـ(05.9/10).

وانتقد بعض مشجعي ليفربول على منصات التواصل النجم المصري صلاح، الذي لم يظهر كثيرًا وبدا بعيدًا عن مستواه في حرارة ملعب ويمبلي.

وكتب أحد المشجعين: "فريمبونغ يقدم أداءً مختلفًا، لكن من الواضح أن أداء صلاح سينخفض بعد رحيل ترينت".

وأضاف آخر: "آمل أن يبحث هيوز وإدواردز عن جناح سريع.. صلاح ليس بنفس سرعته السابقة، وجاكبو ليس بسرعته نفسها".

وقال ثالث: "أعتقد أن ليفربول سيفوز بسهولة في الدوري، لكنني لا أعتقد أن صلاح سيكون ضروريًا كما كان في الموسم الماضي".

وأوضح رابع: "لم يعد بإمكان مشجعي صلاح استخدام نونيز ودياز كبش فداء لمعارضيه".

بينما علّق خامس: "لقد حوّلوا صلاح إلى طُعم لانطلاقات فريمبونغ".

وختم النجم المصري محمد صلاح المباراة بشكل أسوأ، فقد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86 لعرقلته إيبيريتشي إيزي، قبل أن يُهدر ركلة فوق العارضة في ركلات الترجيح.