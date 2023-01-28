بمشاركة 6 منتخبات من أمريكا الشمالية.. أمريكا تستضيف كوبا أمريكا 2024
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، اليوم الجمعة، أن منتخباته العشرة الممثلة للاتحاد ستشارك في البطولة خارج القارة بعد الاتفاق مع اتحاد الكونكاكاف.
وستقام بطولة كأس كوبا أمريكا العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 6 منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).
وستتأهل المنتخبات الستة الضيوف على كأس كوبا أمريكا 2024 وفقًا لأدائها في دوري أمم الكونكاكاف المقبل، حيث توج المنتخب الأمريكي بلقب دوري أمم الكونكاكاف العام 2021.
وإذا نجح المنتخب الأمريكي بتكرار نجاحه وحسم مركزه بين أفضل 5 فرق في موسم دوري الأمم 2023-2024، سيتنافس في بطولة كوبا أمريكا 2024.
وقالت الكونميبول في بيان إن البطولة ستقام، خلال صيف النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أي بعد نهاية الموسم في أوروبا.
وتشمل الاتفاقية أيضًا مشاركة 4 منتخبات من اتحاد الكونميبول للسيدات في بطولة الكونكاكاف، بالإضافة إلى إنشاء مسابقة جديدة للأندية.
وقررت الإكوادور عدم تنظيم كوبا أمريكا 2024، كما هو متوقع، بسبب قضايا الأمن العام.
من الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، فيما تحمل الأرجنتين لقب كأس كوبا أمريكا وكأس العالم أيضًا.
وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة أهم مسابقة للمنتخبات ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية، بعد تنظيم النسخة المئوية، في 2016، والتي شارك فيها 6 منتخبات من الكونكاكاف.
وقال اليخاندرو دومينيجيز رئيس الكونميبول في بيان، اليوم الجمعة: "تجمع الكونميبول والكونكاكاف روابط تاريخية وعاطفية، لكن بشكل خاص يربطنا الشغف بكرة القدم والرياضة وهو ما يميز الأمريكيتين بالكامل".
وأضاف: "نريد أن يقود هذا الشغف إلى زيادة المنافسات كمًا وكيفًا ولنمو كرة القدم وقيمها، وتعزيزهما في المنطقة".
وقال فيكتور مونتالياني رئيس الكونكاكاف: "تهدف هذه الشراكة لدعم النمو المتواصل لكرة القدم للرجال والسيدات في الكونكاكاف والكونميبول، وستعود بالنفع المتبادل على كلا الاتحادين".