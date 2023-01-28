بمشاركة 6 منتخبات من أمريكا الشمالية.. أمريكا تستضيف كوبا أمريكا 2024

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، اليوم الجمعة، أن منتخباته العشرة الممثلة للاتحاد ستشارك في البطولة خارج القارة بعد الاتفاق مع اتحاد الكونكاكاف.

وستقام بطولة كأس كوبا أمريكا العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 6 منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وستتأهل المنتخبات الستة الضيوف على كأس كوبا أمريكا 2024 وفقًا لأدائها في دوري أمم الكونكاكاف المقبل، حيث توج المنتخب الأمريكي بلقب دوري أمم الكونكاكاف العام 2021.

وإذا نجح المنتخب الأمريكي بتكرار نجاحه وحسم مركزه بين أفضل 5 فرق في موسم دوري الأمم 2023-2024، سيتنافس في بطولة كوبا أمريكا 2024.