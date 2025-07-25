رقم جنوني.. كم طلب إيزاك من أجل الانتقال إلى الهلال؟

تعقدت مهمة نادي الهلال السعودي في الفوز بصفقة اللاعب السويدي ألكساندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، في الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي.

ولفت إيزاك الأنظار في المواسم الأخيرة مع نيوكاسل بعد انضمامه للفريق الإنجليزي، في صيف 2022، قادماً من ريال سوسييداد الإسباني.

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وشارك المهاجم صاحب الـ 25 عاماً خلال 109 مباريات مع نيوكاسل، وسجل 62 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وأبدى الهلال رغبته في ضم اللاعب السويدي لتدعيم خط الهجوم في ظل رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي في ضم لاعب جديد لقيادة الخط الأمامي للفريق السعودي مع تقدم سن اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن إيزاك يرغب في استكمال مشواره في أوروبا، وعدم الرحيل للدوري السعودي في الموسم الجديد، خاصة مع اهتمام كبير من نادي ليفربول الإنجليزي بضمه.

وأبدى النجم السويدي رغبته في الحصول على راتب يتراوح بين 100 إلى120 مليون يورو من أجل التوقيع مع الهلال وهو رقم ضخم.

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ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي صاحب أعلى راتب للاعبي كرة القدم في العالم بتقاضيه 200 مليون يورو سنوياً.