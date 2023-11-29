لويس هاميلتون يتساءل: هل المشكلة بي أم بالسيارة؟
أقرّ لويس هاميلتون سائق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بأن لحظات من الشك انتابته بعدما خاض الموسم الثاني تواليا دون تحقيق أي انتصار.
وقال السائق البريطاني البالغ من العمر 38 عاما في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء، إنه من الطبيعي طرح مثل هذه الأسئلة.
وفاز هاميلتون ببطولة العالم سبع مرات وهو أنجح سائق في تاريخ البطولة.
وقال البريطاني الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بالترتيب العام: "عندما تمر بمواسم صعبة مثل هذا الموسم تنتابك لحظات من الشك وتتساءل هل المشكلة بي أم بالسيارة؟ هل يمكنني المنافسة، هل فقدت لمستي؟
وأضاف: "لأنك تفتقد إلى ذلك الشيء السحري، حيث يجتمع كل شيء معا، أنت والسيارة وتلك الشرارة، إنه أمر استثنائي وهو ما تبحث عنه".
وتابع "أنا مجرد إنسان، وإذا أخبرك أي شخص في العالم أنه لا يملك هذه الأشياء، فهو في حالة إنكار. نحن جميعا بشر".
وكان آخر انتصار حققه هاميلتون الفوز بسباق في السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 عندما كان يتنافس مع سائق رد بول ماكس فرستابن على اللقب، حيث انتصر السائق الهولندي في النهاية في ظروف مثيرة للجدل في أبوظبي.
وفاز فرستابن وفريقه باللقبين العام الماضي واستمتعوا بالموسم الأكثر هيمنة على الإطلاق هذا العام، حيث فاز رد بول في 21 سباقا من أصل 22 وحقق بطل العالم ثلاث مرات رقما قياسيا بالفوز في 19 سباقا منها.
وقال هاميلتون، إنه كان يعرف أنه سيكون عاما صعبا آخر قبل أن يبدأ عندما اختبر السيارة ولم يشعر بأي اختلاف.
وكان البريطاني يشكو بالفعل في السباق الافتتاحي في البحرين من أن فريق مرسيدس يسير في الاتجاه الخاطئ ولم يستمع له المسؤولون.
وعدل الفريق، الذي أنهى العام في المركز الثاني في الترتيب العام، تصوره لعام 2024 منذ ذلك الحين، حيث قال توتو فولف رئيس مرسيدس في أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري، إنه سيتم تغيير كل المكونات تقريبا.
وقال هاميلتون: "أعتقد أن لدينا الآن من يرشدنا، وهذا ما كان ينقصنا لمدة عامين، لكن طريق الوصول لن يكون خطا مستقيما".
وأوضح: "أعتقد أننا نفهم السيارة حاليا بشكل أفضل. لقد طوروا أدوات رائعة في الخلفية لذا بطبيعة الحال أنا متفائل لكنني لن أحبس أنفاسي".
ووقع هاميلتون عقدا جديدا في أغسطس/ آب يستمر حتى نهاية 2025، ما يعني أنه سيواصل المنافسة في سباقات حتى الأربعينيات من عمره إذا أكمل هذا العقد.