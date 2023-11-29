لويس هاميلتون يتساءل: هل المشكلة بي أم بالسيارة؟

وقال البريطاني الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بالترتيب العام: "عندما تمر بمواسم صعبة مثل هذا الموسم تنتابك لحظات من الشك وتتساءل هل المشكلة بي أم بالسيارة؟ هل يمكنني المنافسة، هل فقدت لمستي؟

وأضاف: "لأنك تفتقد إلى ذلك الشيء السحري، حيث يجتمع كل شيء معا، أنت والسيارة وتلك الشرارة، إنه أمر استثنائي وهو ما تبحث عنه".

وتابع "أنا مجرد إنسان، وإذا أخبرك أي شخص في العالم أنه لا يملك هذه الأشياء، فهو في حالة إنكار. نحن جميعا بشر".

وكان آخر انتصار حققه هاميلتون الفوز بسباق في السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 عندما كان يتنافس مع سائق رد بول ماكس فرستابن على اللقب، حيث انتصر السائق الهولندي في النهاية في ظروف مثيرة للجدل في أبوظبي.