كشفت تقارير إعلامية، عن ترتيب قادة نادي برشلونة في الموسم الحالي 2024-2025، وذلك بعد رحيل سيرجي روبيرتو.

وأعلن نادي برشلونة رحيل قائده سيرجي روبيرتو، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع النادي الكتالوني.

واستقر هانزي فليك مدرب برشلونة على أسماء قادة فريقه للموسم الجديد، خاصة وأن يريد فرض الاستقرار مبكرًا داخل غرفة خلع الملابس.

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وجاء ترتيب قادة نادي برشلونة للموسم الجديد كما يلي:

تير شتيغن، رونالد أراوخو، فرينكي دي يونغ، رافينها، بيدري.

ويستضيف برشلونة بيلباو، غدا السبت، بعد الفوز 2-1 على فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري.

ولكن يفتقد فريق المدرب فليك لخدمات بيدري، وجابي، ورونالد أراوخو، وفرينكي دي يونغ بسبب الإصابة، لكنه سيستعيد لاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي انضم مجددا إلى التشكيلة بعد الفوز ببطولة أوروبا، والميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا.