مستقبل مُشرق ينتظر إنجلترا رغم الخروج المؤلم من كأس العالم 2022

وقال "ساوثغيت" بعد الهزيمة والخروج من البطولة: "قدمنا أداءً جيدًا لذا لا نشعر بالأسف كثيرًا، ولا أشعر حاليًا أنه كان بوسعنا تقديم شيء مختلف في جوانب كثيرة".

وبالنسبة لإنجلترا، فالمستقبل مشرق في ظل وجود جيل جديد من اللاعبين، مثل: بوكايو ساكا، وفيل فودن، وجود بلينجهام، وهم لاعبون شبان لم يصلوا بعد لمرحلة النضج الفني وقمة التألق.

وأضاف ساوثغيت: "لا أعتقد أننا كنا خارج المستوى، وقدَّم اللاعبون الكثير من الأمور الجيدة، وهناك الكثير من الجوانب المشجعة مثل أعمار اللاعبين، لقد أظهرنا لبقية العالم من جديد أن الكرة الإنجليزية بخير، وأن لدينا بعض اللاعبين ليس فقط من أجل الحاضر بل من أجل المستقبل أيضًا".

الضغوط على ساوثغيت

وتوقع البعض خروجًا مبكرًا للفريق في قطر بعد مسيرة خالية من الانتصارات استمرت على مدار 5 مباريات متتالية وعدم إحراز أي أهداف من خلال اللعب المفتوح في دوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وطالب البعض ساوثغيت بالاستقالة قبل كأس العالم لكن المدرب، والاتحاد الإنجليزي للعبة، التزما الهدوء.

وعن ذلك قال ساوثغيت: "أعتقد أنه يتم الحكم على مدربي المنتخبات من خلال كأس العالم وبطولة أوروبا".

وسكتت الأصوات المتسائلة عن استعدادات الفريق للنهائيات بعد أن بدأ المنتخب مسيرته في قطر بالفوز 6-1 على إيران قبل تصدر مجموعته عقب إحرازه 9 أهداف وهي أعلى حصيلة في البطولة، وتفوق الفريق تمامًا على السنغال في دور 16 حيث بدأ كين التهديف.

لكن رغم ذلك ورغم معادلته الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب إنجلترا مع وين روني برصيد 53 هدفًا لكل منهما عندما أحرز هدف التعادل في شباك فرنسا، فإن قائد إنجلترا أهدر فرصة للانفراد بالرقم القياسي مباشرة بعد ذلك عندما سدد ركلة جزاء أخرى فوق إطار المرمى.

وتابع ساوثغيت: "كانت هذه نتيجة اللعب لمدة 100 دقيقة إلى جانب الكثير من الأمور التي حدثت على جانبي الملعب، حتى لو أحرزنا هدفًا من هذه الركلة كان أمامنا الكثير من أجل الفوز بالمباراة، ودائمًا كنا متماسكين كفريق، نفوز أو نخسر سويًا، الأمر بهذه البساطة".