رغم التعادل أمام الاتفاق.. من أكثر لاعب حصل على إشادة من جماهير الأهلي؟

خطف أحد نجوم الأهلي، الأضواء من زملائه خلال مواجهة الفريق أمام الاتفاق، بعدما قدم أداءً لافتًا نال إعجاب الجماهير، رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي، الذي ظهر الأكثر خطورة على المرمى، أهدر عدة فرص محققة على مدار شوطي اللقاء، ليكتفي بنقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 4 نقاط، متساويًا مع الاتفاق.

ورغم إحباط النتيجة، وجد الجمهور في المدافع روجر إيبانيز بطل المباراة بفضل مساهماته الهجومية والدفاعية على حد سواء.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق

إيبانيز محور الخطورة

المدافع البرازيلي لم يكتف بأدواره الدفاعية، بل كان قريبًا من التسجيل مرتين، الأولى في الدقيقة 26 عندما أطلق تسديدة قوية أبعدها الدفاع إلى ركنية.

أما المحاولة الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5) حين ارتقى برأسية خطيرة أجبر حارس الاتفاق على إبعادها ببراعة.

أخبار ذات علاقة هل تعاقد الأهلي السعودي مع بونافينتورا؟

أرقام إيبانيز أمام الاتفاق

لعب كامل الدقائق (90 دقيقة)، قام بـ71 لمسة للكرة.

مرر 59 كرة، منها 55 ناجحة بنسبة دقة بلغت 93%.

نفذ تمريرة مفتاحية واحدة.

فاز في 2 من أصل 5 مواجهات أرضية، و2 من أصل 4 مواجهات هوائية.

شتت الكرة مرة واحدة ونجح في تدخل دفاعي واحد، وخسر الاستحواذ 7 مرات، وارتكب خطأ واحدًا واحتُسب ضده خطآن.

نفذ 9 كرات طويلة، منها 8 بدقة، وسدد مرتين على المرمى.

هذه الأرقام منحت إيبانيز تقييمًا بلغ 7.4 من 10، ليكون الأعلى بين زملائه، ويحصد جائزة رجل المباراة.