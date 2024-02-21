خرافي.. شاهد صندوق الـVIP في ملعب سانتياغو برنابيو وكيفية استغلاله (صور)

وأشارت الصحيفة إلى أن التواجد في هذه المقصورة سيكون متاحًا لحضور المباريات الرئيسة فقط، وستكون تكلفتها مرتفعة.

كما تم تصميم جدار المنصة على شكل كوكبة من النجوم، ترمز إلى نجوم ريال مدريد، الفريق الذي يضم أكبر عدد من النجوم على قميصه.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ريال مدريد بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم 30 مايو 2024 وتحييه المغنية الأمريكية سويفت تايلور.

ولن يكون حفل المغنية تايلور هو الوحيد الذي سيحتضنه الملعب، فقد كشف الموقع الرسمي لريال مدريد عن مواعيد إقامة حفلين آخرين.

ويحيي مغني الراب الأرجنتيني ماورو إيزيكويل كيروغا الشهير باسم "روكي" حفلا غنائيا في سانتياغو برنابيو يوم 8 يونيو 2024، بينما يُقام حفل المغني الإسباني مانويل كاراسكو يوم 29 من الشهر نفسه.