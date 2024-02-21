خرافي.. شاهد صندوق الـVIP في ملعب سانتياغو برنابيو وكيفية استغلاله (صور)
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أحدث التطورات في ملعب "سانتياغو برنابيو" الجديد والمقرر افتتاحه بشكل رسمي الصيف المقبل.
وبدأت أعمال التجديد في ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل بداية موسم 2020-2021، وهو ما اضطر ريال مدريد للعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لكنه عاد لمعقله في الموسم التالي بعد الانتهاء من الجزء الأكبر منها.
وركزت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء، على المقصورة الفاخرة VIP للملعب، التي تضم شرفتين، وساحة للرقص وتشغيل الموسيقى و200 مقعد حصري.
وقالت إن "ريال مدريد قرر إنشاء جوهرة تاجه الخاصة في ملعبه الجديد؛ إذ إن المقصورة الفاخرة VIP لملعب سانتياغو برنابيو ستكون تجربة استثنائية حقاً لمحبي كرة القدم، حيث ستتمتع بشرفتين مفتوحتين توفران إطلالة رائعة على الملعب؛ ما يسمح لك بمشاهدة المباراة من منظور فريد، وتبلغ مساحته 700 متر مربع؛ ما يجعله إحدى أكبر المقصورات VIP في العالم".
وأضاف التقرير: "ستضم المقصورة ديسكو خاصًا، حيث يمكنك الاستمتاع بالموسيقى والرقص بعد المباراة، وسيتوفر 200 مقعد حصري في المقصورة؛ ما يضمن لك تجربة مشاهدة مريحة".
وتابعت: "ستقدم المقصورة أيضا خدمات مميزة مثل تقديم الطعام والشراب، وخدمة الواي فاي المجانية، ووجود طاقم خدمة مخصص".
وأشارت الصحيفة إلى أن التواجد في هذه المقصورة سيكون متاحًا لحضور المباريات الرئيسة فقط، وستكون تكلفتها مرتفعة.
كما تم تصميم جدار المنصة على شكل كوكبة من النجوم، ترمز إلى نجوم ريال مدريد، الفريق الذي يضم أكبر عدد من النجوم على قميصه.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ريال مدريد بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم 30 مايو 2024 وتحييه المغنية الأمريكية سويفت تايلور.
ولن يكون حفل المغنية تايلور هو الوحيد الذي سيحتضنه الملعب، فقد كشف الموقع الرسمي لريال مدريد عن مواعيد إقامة حفلين آخرين.
ويحيي مغني الراب الأرجنتيني ماورو إيزيكويل كيروغا الشهير باسم "روكي" حفلا غنائيا في سانتياغو برنابيو يوم 8 يونيو 2024، بينما يُقام حفل المغني الإسباني مانويل كاراسكو يوم 29 من الشهر نفسه.
وكان ريال مدريد نشر مقطع فيديو سابقا يوضح كيفية عمل ملعب سانتياغو برنابيو الجديد القابل للسحب.
إلى جانب الملعب الجديد القابل للسحب، تم تركيب سقف قابل للطي بالكامل وشرفة جديدة للضيافة.
بنقرة زر واحدة فقط، يتم سحب أجزاء الملعب تحت الأرض واستبدالها بسطح خرساني لاستخدامه في الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية الأخرى.