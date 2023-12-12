وفاة لاعب وإصابة 6 آخرين إثر صاعقة ضربت ملعبًا في البرازيل (فيديو)

وأصدرت بلدية جابيرا بيانًا أعربت فيه عن حزنها، وأعلنت الحداد الرسمي بسبب وفاة اللاعب الشاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل "كايو هنريكي" إلى المستشفى بعد الصاعقة، والتي وقعت، يوم 10 ديسمبر الماضي، لكنه تُوفي بعد فترة وجيزة.

وتُظهر لقطات الفيديو المرعبة التي تم تسجيلها بعد لحظات من الصاعقة، الملعب ممتلئًا باللاعبين المصابين والمسؤولين الذين يتسابقون سريعًا لنقلهم إلى بر الأمان لتلقّيهم العلاج الطبي.

ولا يزال 5 من اللاعبين الستة المصابين في مستشفى محلي تحت الملاحظة الطبية بسبب حروق في أجسادهم، بينما تم نقل اللاعب السادس المصاب بجراح خطيرة إلى مستشفى إقليمي.