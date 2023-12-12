وفاة لاعب وإصابة 6 آخرين إثر صاعقة ضربت ملعبًا في البرازيل (فيديو)
شهد أحد ملاعب البرازيل حادثة مأساوية راح ضحيتها لاعب شاب وأصيب 6 آخرين، بعدما ضربت صاعقة ضخمة أرض الملعب أثناء مباراة في الكأس.
ووقعت الحادثة داخل أحد الملاعب في مدينة سانتو أنتونيو دا بلاتينا، في الشمال الشرقي للولاية، حيث تم تداول فيديو من قبل مشجعين للمأساة.
وتم التعرف على الضحية ويدعى "كايو هنريكي دي ليما غونكالفيس"، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان لاعب خط وسط في نادي أتلتيكو جابيرينسي، وكان يمثل بلدته في كأس الإقليم لكرة القدم للهواة.
وأصدرت بلدية جابيرا بيانًا أعربت فيه عن حزنها، وأعلنت الحداد الرسمي بسبب وفاة اللاعب الشاب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نقل "كايو هنريكي" إلى المستشفى بعد الصاعقة، والتي وقعت، يوم 10 ديسمبر الماضي، لكنه تُوفي بعد فترة وجيزة.
وتُظهر لقطات الفيديو المرعبة التي تم تسجيلها بعد لحظات من الصاعقة، الملعب ممتلئًا باللاعبين المصابين والمسؤولين الذين يتسابقون سريعًا لنقلهم إلى بر الأمان لتلقّيهم العلاج الطبي.
ولا يزال 5 من اللاعبين الستة المصابين في مستشفى محلي تحت الملاحظة الطبية بسبب حروق في أجسادهم، بينما تم نقل اللاعب السادس المصاب بجراح خطيرة إلى مستشفى إقليمي.