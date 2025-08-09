بعد التفاوض مع كومان وغرينوود.. هل سيرحل ساديو ماني عن النصر السعودي؟

كشفت تقارير إخبارية حقيقة رحيل السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، عن "العالمي" في الميركاتو الحالي، خاصة في ظل التفاوض مع الثنائي ماسون غرينوود، نجم مارسيليا الفرنسي، وكينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ.

وذكرت تقارير صحفية أن النصر يخطط للتعاقد مع كومان لمدة 3 مواسم، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

اتجاه النصر لحسم صفقة كومان أثار علامات استفهام، خصوصًا أن اللاعب يشغل مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يضم النصر فيه أكثر من خيار بارز، على رأسهم ساديو ماني، وهو ما فتح باب الجدال بشأن إمكانية الاستغناء عن النجم السنغالي.

ولعب ماني هذا الدور في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة في معظم الأوقات رغم بعض التراجع، فقد سجل 18 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة خلال 47 مباراة.

وقال الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": ساديو ماني مستمر مع النصر، الشرط الجزائي في عقده ضخم جدا".

ويستمر عقد ساديو ماني مع نادي النصر حتى يونيو 2026.

ويأمل النصر في تحقيق النجاحات والتتويج بالبطولات تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، بعد الأداء غير المرضي الذي ظهر به الفريق في الفترة الماضية مع المدرب ستيفاو بيولي، الأمر الذي دفع الإدارة إلى إقالته والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة المرحلة المقبلة.