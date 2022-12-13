زوجة هاري كين تخرج عن صمتها بعد إضاعته ضربة الجزاء ضد فرنسا

وتابع بيكهام دفاعا عن القائد هاري كين: "يتطلب الأمر قائدًا حقيقيًا للتدخل في هذه الأوقات وهذا ما فعله قائدنا، في المرة القادمة ستكون نهاية مختلفة سنخرج ورؤوسنا مرفوعة إنجلترا".

وختمت زوجة هاري كين بنشر صورة لمنتخب إنجلترا وكتبت: "يا له من فريق، ساعتنا ستأتي".

وكانت كاتي زوجة هاري كين حاضرة رفقة أطفالها في قطر رفقة زوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا لدعم المنتخب في كأس العالم قطر 2022 حيث كان من المرشحين للفوز باللقب لكنه خرج من ربع النهائي أمام منتخب فرنسا حامل اللقب بعد الخسارة 1/2 مع إهدار هاري كين ضربة جزاء كانت ستمنحهم التعادل.