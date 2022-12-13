زوجة هاري كين تخرج عن صمتها بعد إضاعته ضربة الجزاء ضد فرنسا
خرجت كاتي زوجة هاري كين عن صمتها ووجهت رسالة دعم لزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وفشل قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين لاعب فريق نادي توتنهام في تسجيل ضربة جزاء ساهمت في الإقصاء.
ونشرت كاتي زوجة هاري كين صورة لزوجها وكتبت: "أنا فخورة".
وشاركت كاتي رسالة من النجم السابق ديفيد بيكهام تحدث عن إقصاء المنتخب الإنجليزي جاء فيها: "سوف يستمر أولادنا في النمو. دائمًا ما يكون أسوأ شعور بالاستيقاظ بعد استبعادك من البطولة، لكن لاعبينا وغاريث ساوثغيت والجهاز وجميع مشجعينا يمكنهم أن يفخروا بهذا الفريق".
وتابع بيكهام دفاعا عن القائد هاري كين: "يتطلب الأمر قائدًا حقيقيًا للتدخل في هذه الأوقات وهذا ما فعله قائدنا، في المرة القادمة ستكون نهاية مختلفة سنخرج ورؤوسنا مرفوعة إنجلترا".
وختمت زوجة هاري كين بنشر صورة لمنتخب إنجلترا وكتبت: "يا له من فريق، ساعتنا ستأتي".
وكانت كاتي زوجة هاري كين حاضرة رفقة أطفالها في قطر رفقة زوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا لدعم المنتخب في كأس العالم قطر 2022 حيث كان من المرشحين للفوز باللقب لكنه خرج من ربع النهائي أمام منتخب فرنسا حامل اللقب بعد الخسارة 1/2 مع إهدار هاري كين ضربة جزاء كانت ستمنحهم التعادل.
وسجل كين هدفين في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وصنع 3 أهداف وعادل الرقم القياسي لواين روني كهداف تاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفا.
وفي كأس العالم 2022 فاز منتخب إنجلترا 6/2 على إيران، و3/0 على ويلز، وتعادل سلبيا مع أمريكا، و وفاز في دور الـ16 على السنغال 3/0، وخسر أمام فرنسا 1/2 في ربع النهائي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب إنجلترا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوربية 2024 مع منتخبات إيطاليا، وأوكرانيا، ومقدونيا الشمالية، ومالطة.