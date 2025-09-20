عوّض منتخب الجزائر عن والده.. من هو لوكا زين الدين زيدان؟

كتب – نور الدين ميفراني

قرر الحارس لوكا زيدان، ابن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، اللعب لمنتخب الجزائر بعد تغيير جنسيته الرياضية واختيار أصول والده الجزائرية.

وسيكون لوكا زيدان، البالغ 27 عاما، متاحا لمدرب المنتخب الجزائري الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش في التوقف الدولي القادم خلال شهر أكتوبر.

أخبار ذات علاقة هل يصلح لوكا زيدان لحراسة مرمى منتخب الجزائر؟

أخبار ذات علاقة رسميا.. نجل زين الدين زيدان يغير جنسيته ويقرر الانضمام لمنتخب الجزائر

ويلعب لوكا زيدان حاليا في مركز حراسة المرمى بفريق غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وشارك الحارس البالغ من العمر 27 عاما في 4 مباريات واستقبلت شباكه 10 أهداف ولم يحافظ عليها في أي مباراة.

وتعود أصول زين الدين زيدان إلى منطقة القبائل في الجزائر، ولكنه اختار اللعب لمنتخب فرنسا وفاز معه بكأس العالم 1998.

أخبار ذات علاقة على طريقة زين الدين زيدان.. طرد نجم ريال مدريد أمام مارسيليا (فيديو)

وتنافس الجزائر على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستواجه الصومال وأوغندا خلال شهر أكتوبر، من أجل حسم بطاقة العبور إلى المونديال.

من هو لوكا زيدان؟

ولد لوكا زيدان في 13 مايو 1998 بمارسيليا وهو الابن الثاني للأسطورة زين الدين زيدان، بعد إنزو، وله أيضا إخوة هما ثيو وإلياس.

بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في مدرسة ريال مدريد من 2004 إلى 2016 قبل أن يلتحق بالفريق الثاني "ريال كاستيا"، ولعب له 3 مواسم شارك خلالها في 51 مباراة.

كما لعب للفريق الأول لريال مدريد مباراتين ولم يستطع إثبات نفسه، وتمت إعارته لراسينغ سانتاندير موسم 2019-2020 وشارك في 33 مباراة، ثم انتقل لرايو فاليكانو ولعب موسمين وشارك في 28 مباراة، وكان بديلا في أغلب فترات مروره بالفريق.

انتقل لوكا زيدان لفريق إيبار في دوري الدرجة الثانية، وكان الحارس الأساسي وشارك في 77 مباراة، ومنذ 2024 وهو لاعب في فريق غرناطة في الدرجة الثانية وشارك في 22 مباراة.

اختار لوكا زيدان في بدايته اللعب لمنتخب فرنسا، وشارك برفقة المنتخبات السنية الصغرى تحت 16 وتحت 17 و18 و19 و20 عاما، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول.

وتوج برفقة منتخب فرنسا تحت 17 عاما بكأس أمم أوروبا في نسخة 2015، وكان أحد أبرز نجوم الدورة ومنتخب فرنسا.