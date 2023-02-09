عودة أسينسيو وكارفخال لتدريبات ريال مدريد استعدادًا لمواجهة الهلال
شارك ماركو أسينسيو وداني كارفخال في تدريب فريقهما ريال مدريد اليوم الخميس، وسيكون كلاهما متاحاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لنهائي مونديال الأندية أمام الهلال السعودي السبت المقبل.
وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1 على حساب الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في غياب أسينسيو وكارفخال.
وخضع أسينسيو للفحوصات اللازمة عقب انتهاء مواجهة مايوركا الأحد الماضي، حيث شعر بآلام في عضلات الفخذ اليسرى، لكن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي إصابة، لذلك تدرب اليوم دون مشاكل.
من جانبه، شارك كارفخال، الذي أبعدته الأنفلونزا عن مواجهة الأهلي المصري أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في التدريب الجماعي اليوم ومن المنتظر أن يخوض المباراة النهائية بعد غد.
وبذلك، استعاد أنشيلوتي اثنين من لاعبيه بانتظار وصول الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إدير ميليتاو اليوم الخميس، إلى الرباط، حيث يمكنهما اللحاق بالنهائي حال تدربا بشكل طبيعي يوم الجمعة.
وصعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب عقب فوزه 4 - 1 على الأهلي المصري، يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية، يوم السبت القادم، مع الهلال السعودي الذي تغلب 3 - 2 على فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الثلاثاء.