عودة أسينسيو وكارفخال لتدريبات ريال مدريد استعدادًا لمواجهة الهلال

وخضع أسينسيو للفحوصات اللازمة عقب انتهاء مواجهة مايوركا الأحد الماضي، حيث شعر بآلام في عضلات الفخذ اليسرى، لكن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي إصابة، لذلك تدرب اليوم دون مشاكل.

من جانبه، شارك كارفخال، الذي أبعدته الأنفلونزا عن مواجهة الأهلي المصري أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في التدريب الجماعي اليوم ومن المنتظر أن يخوض المباراة النهائية بعد غد.

وبذلك، استعاد أنشيلوتي اثنين من لاعبيه بانتظار وصول الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إدير ميليتاو اليوم الخميس، إلى الرباط، حيث يمكنهما اللحاق بالنهائي حال تدربا بشكل طبيعي يوم الجمعة.