كريستيانو رونالدو يطالب الحكم بإلغاء ضربة جزاء احتسبها لصالحه (فيديو)

قدم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي درسًا في الروح الرياضية خلال مباراة الفريق أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف النصر بيرسبوليس الإيراني بعدما اقترب الفريق السعودي بشكل كبير من التأهل لثمن النهائي حيث يحتاج نقطة واحدة.

ويسعى النصر لحسم صدارة المجموعة والحفاظ على سجله المثالي في البطولة الآسيوية منذ انطلاقها.