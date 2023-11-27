كريستيانو رونالدو يطالب الحكم بإلغاء ضربة جزاء احتسبها لصالحه (فيديو)
عاد بالفعل حكم المباراة لتقنية الفيديو وقرر إلغاء ضربة الجزاء
قدم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي درسًا في الروح الرياضية خلال مباراة الفريق أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.
ويستضيف النصر بيرسبوليس الإيراني بعدما اقترب الفريق السعودي بشكل كبير من التأهل لثمن النهائي حيث يحتاج نقطة واحدة.
ويسعى النصر لحسم صدارة المجموعة والحفاظ على سجله المثالي في البطولة الآسيوية منذ انطلاقها.
وفي بداية المباراة سقط كريستيانو رونالدو في منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع مدافع الفريق الإيراني ليقرر الحكم احتساب ضربة جزاء.
إلا أن رونالدو توجه ناحية الحكم وأبلغه أنه لم يحدث التحام ولا يوجد ضربة جزاء.
وعاد بالفعل حكم المباراة لتقنية الفيديو وقرر إلغاء ضربة الجزاء.
ويتصدر النصر المجموعة بـ13 نقطة يليه بيرسبوليس بـ8 نقاط ثم الدحيل بـ8 نقاط، وأخيرا استقلال دوشنبه بـنقطتين فقط.