أس: كيبا يغيب عن ريال مدريد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع
ذكرت صحيفة "أس" أن الاختبارات التي أجريت صباح اليوم الخميس كشفت أن كيبا أريزابالاغا حارس مرمى ريال مدريد تعرض لتمزق عضلي أثناء الإحماء قبل مواجهة سبورتينغ براغا أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يغيب كيبا البالغ من العمر 29 عامًا عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ويعني ذلك غياب كيبا عن مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني على أرضه أمام فالنسيا يوم السبت، بالإضافة إلى غيابه عن إسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر.
وتعاقد ريال مدريد مع كيبا، على سبيل الإعارة من تشيلسي، في بداية الموسم بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
ومع توقع أن يقضي كورتوا الغالبية العظمى من الموسم خارج الملعب، كان على ريال مدريد التحرك بسرعة لجلب كيبا، الذي كان على وشك الانضمام إلى بايرن ميونخ.
ولعب أندريه لونين كبديل أساسيا أمس الأربعاء أمام سبورتينغ براغا وحافظ على نظافة شباكه في الفوز 3/0.
ومن المتوقع أن يلعب لونين أساسيا مجددا أمام فالنسيا يوم السبت في الليغا.
وشارك كيبا لأول مرة في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني هذا الموسم أمام سيلتا فيغو، وحتى أمس الأربعاء، لم يغب عن دقيقة واحدة في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 13 مباراة متتالية.
ومن المقرر أن يخوض لونين فترة قصيرة أخرى في حراسة مرمى ريال مدريد بعد أن شارك أساسيًا في أول مباراتين هذا الموسم خارج ملعبه أمام أتلتيك بلباو وألميريا.
في المباراة الثانية لعب دورًا حاسمًا في فوز ريال مدريد، حيث تصدى لسبع كرات في فوز الميرنغي 3/1.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ويملك الميرنغي 29 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر.
في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.