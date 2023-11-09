أس: كيبا يغيب عن ريال مدريد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع

ذكرت صحيفة "أس" أن الاختبارات التي أجريت صباح اليوم الخميس كشفت أن كيبا أريزابالاغا حارس مرمى ريال مدريد تعرض لتمزق عضلي أثناء الإحماء قبل مواجهة سبورتينغ براغا أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يغيب كيبا البالغ من العمر 29 عامًا عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويعني ذلك غياب كيبا عن مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني على أرضه أمام فالنسيا يوم السبت، بالإضافة إلى غيابه عن إسبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر.