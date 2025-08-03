أول تشخيص لإصابة ميسي ومدة غيابه

كشفت تقارير إخبارية عن التشخيص المبدئي لإصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والتي تعرض لها خلال مواجهة نيكاكسا المكسيكي، فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس الدوريات.

وفاز فريق إنتر ميامي على نظيره نيكاكسا المكسيكي، بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة لبطولة كأس الدوريات.

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وتعرض ميسي لإصابة في العضلة الخلفية؛ ما اضطره لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة الحادية عشرة من مواجهة فريقه أمام نيكاكسا، ضمن منافسات كأس الدوريات، والتي أُقيمت على ملعب "تشايس" في فورت لودرديل.

اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بدا وكأنه يتلقى علاجًا في الجزء العلوي من ساقه اليمنى أو في منطقة الفخذ، قبل أن يخرج من الملعب بمفرده متجهًا إلى غرفة الملابس.

وفي وقت لاحق، تم وصف حالته بأنها "انزعاج في العضلة الخلفية".

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لموقع "MiamiHerald"، فإن "التقديرات الأولية تشير إلى إصابة في الجزء العلوي من العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وبما يستلزم العلاج شهرًا على الأقل".

ومن المعروف عن إصابات العضلة الخلفية، أنها تتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى يغيب بسببها اللاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، والمرحلة الثانية يغيب من 4 إلى 6 أسابيع، أما إذا كانت من المرحلة الـ3 وهي تمزق عضلي كامل، فيكون الغياب على الأقل 3 أشهر.

وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بعد المباراة: "ميسي شعر بانزعاج، ولن نتمكن من تحديد مدى خطورة الإصابة قبل الغد".

وأضاف: "من المحتمل أن هناك شيئًا ما، ربما لا يكون خطيرًا، لأنه لم يشعر بألم حاد، لكنه شعر بشدّ ما".

وكان ميسي انطلق بالكرة وتوغل في دفاع نيكاكسا، لكنه تعثر على حدود منطقة الجزاء واصطدم بالمدافع أليكسيس بينيا، ثم سقط أرضًا، وبدا غاضبًا وراح يضرب أرضية الملعب بيده بعد أن أُبعدت الكرة من أمامه.

بعد لحظات، جلس قائد إنتر ميامي ليونيل ميسي أرضًا بمفرده قرب خط التماس الأيسر في منتصف الملعب، قبل أن يستلقي على ظهره لبعض الوقت حتى وصل الطاقم الطبي لتقديم العلاج.

وكان ميسي عانى من مشكلات في الفخذ خلال تصفيات كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في شهر مارس الماضي.

ويقدم النجم الأرجنتيني موسمًا مميزًا في الدوري الأمريكي، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 9 أخرى في 18 مباراة فقط حتى الآن.

وكان صنع هدفي الفوز لفريقه في المباراة الافتتاحية بكأس الدوريات، عندما تغلب إنتر ميامي على أطلس المكسيكي بنتيجة 2-1، الخميس الماضي.

ويختتم ميامي مرحلة المجموعات في البطولة يوم الأربعاء المقبل بمواجهة فريق بوماس المكسيكي.

يُذكر أن ميسي قاد إنتر ميامي للتتويج بلقب النسخة الأولى من كأس الدوريات في عام 2023، عقب انضمامه إلى صفوف الفريق الأمريكي.

وسجل أهداف اللقاء كلٌّ من توماس بادالوني، وريكاردو مونريال، لصالح لاعب نيكاكسا المكسيكي في الدقيقتين الـ33 والـ81 على التوالي، فيما أحرز اتيلاسكو سيغوفيا، هدف إنتر ميامي، الأول، في الدقيقة الـ12 من أحداث الشوط الأول، وجوردي ألبا، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحسب نظام البطولة، فإن التعادل يؤدي إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليتجه إليها الفريقان ويحقق إنتر ميامي الفوز بنتيجة 5-4 ليصبح في رصيده 5 نقاط في مجموعة أمريكا التي يتواجد بها 18 فريقًا يتأهل منها أصحاب المراكز الــ4 الأولى بعد مرور 3 جولات فقط.