بدا سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال السعودي، سعيدًا للغاية بعد التتويج مع الفريق بلقب السوبر السعودي، على حساب غريمه النصر، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت.

وحقق فريق الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة 4-1، مساء السبت، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ونشر سعود عبد الحميد صورة له خلال احتفاله بالكأس والميدالية، عبر حسابه على منصة "إكس"، وعلق: "ألف مبروك لجمهورنا بطولة كأس السوبر".

كما نشرت قناة "SSC" فيديو للاعب وهو يلتقط الصور مع الجماهير في الملعب، ليقترب منه أحد الأشخاص وبدا أنه يطلب منه البقاء مع الفريق، في ظل ما تردد عن قرب رحيله للاحتراف، ليرد سعود، قائلًا: "إن شاء الله خير".

وبات سعود عبد الحميد قريبًا من الانتقال لنادي روما الإيطالي، حسب التقارير، إذ أوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن روما حصلت على الضوء الأخضر من اللاعب للتفاوض مع الهلال وشراء المدة المتبقية من عقده.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال في صيف 2025، ما يعني إمكانية التفاوض مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانًا الصيف القادم.

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وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير أخرى أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مع كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون بديلًا لسعود عبد الحميد.

ويمتد تعاقد الظهير الدولي الإنجليزي مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

ويجد الهلال في ووكر صاحب الخبرة الكبيرة الخيار الأمثل في قيادة جبهته اليمني خاصة في ظل رغبة النادي السعودي في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة لاستعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.