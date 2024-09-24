القرعة مفتوحة.. الأندية المتأهلة لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل 12 ناديًا إلى دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الآن، حيث تنتظر الفرق المتأهلة مباريات نارية من خلال قرعة ستقام يوم الخميس المقبل.

وتأهل الاتحاد إلى ثمن نهائي البطولة بفوزه الكبير على ضيفه العين بنتيجة 3-0، في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله الفيصل في جدة، الثلاثاء.

كما بلغ الهلال ثمن النهائي من المسابقة الأغلى في السعودية بفوزه الصعب على البكيرية بنتيجة 1-0.

وبلغ الشباب الدور ذاته بفوزه على مضيفه الخلود بنتيجة 3-1.

وتأهلت أيضًا أندية، النصر، والقادسية، والاتفاق، والوحدة، والفيحاء، والجندل، والجبلين، والطائي، والعربي.

ويتبقى، غدًا الأربعاء، 4 مواجهات سيتأهل من خلالها 4 أندية ليكملوا عقد ثمن نهائي كأس الملك، حيث سيواجه النجمة نظيره ضمك، وأبها ضد التعاون، وجدة أمام الرائد، والصفا ضد الرياض.

وشهدت منافسات دور الـ32 مباريات مثيرة ومفاجآت من العيار الثقيل، كان أبرزها بالطبع وداع الأهلي عملاق جدة على يد الجندل، أحد فرق دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

من المنتظر أن يتم إجراء مراسم قرعة دور الـ16 من كأس الملك السعودي 2024-2025، يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تكون ‏القرعة عشوائية وغير موجهة وبالتالي من المنتظر أن يكون هناك صدامات نارية.