تصرّف مفاجئ من لامين يامال تجاه ليونيل ميسي

استأثر نجم نادي برشلونة لامين يامال باهتمام المتابعين على منصات التواصل بعد تصرف مفاجئ تجاه أسطورة الفريق الكتالوني ليونيل ميسي.

ورغم أن لامين يامال، بطل الثلاثية المحلية مع برشلونة في 2024 ـ 2025، لم يلتق مع ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي إلا في مناسبة واحدة إلا أنه قام بإلغاء متابعة الحساب الرسمي للنجم الأرجنتيني على منصة "إنستغرام".

واعتبر العديد من متابعي يامال وميسي على حدّ السواء أن تصرف نجم برشلونة البالغ من العمر 17 عاما بدا غريبا تجاه ليونيل ميسي، خصوصا أنه يعدّ أسطورة للفريق الكتالوني، حتى وإن كان مجرّد إلغاء المتابعة الافتراضية لا يشكل حدثا ذا وزن كبير في حياة النجمين الكبيرين.

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وأصبح نجوم كرة القدم في العالم ولا سيما في كبرى الأندية الأوروبية يولون أهمية كبرى لحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ما يشبه المصدر الرسمي للمعلومات والأخبار والمستجدات حول أولئك النجوم.

وظهر لامين يامال خلال احتفال برشلونة بتتويجه بلقب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي وهو يرتدي قميصا يحمل صورة له وهو رضيع مع ليونيل ميسي خلال بداياته في برشلونة وذلك في العام 2008 بمناسبة تصوير ومضة دعائية لمنظمة عالمية.

ومنذ انضمام يامال إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2023 ـ 2024، لم تضع منافسات كرة القدم اللاعب الذي تحول هذ الموسم إلى أيقونة في الفريق أمام ميسي.

وبالرغم من ذلك، بإمكان كرة القدم أن تضع النجمين وجها لوجة لأول مرة في مباراة قد تجرى بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وذلك لحساب بطولة فيناليسيما، وهي عبارتة عن السوبر الأوروبي ـ الأمريكي الذي سيجمع في نسخته الثانية بطل أمم أوروبا (إسبانيا)، مع بطل كوبا أمريكا (الأرجنتين).