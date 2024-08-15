كشفت تقارير صحفية عن سبب غير متوقع وراء الحادث المؤسف الذي تعرض له والد لامين يامال، نجم نادي برشلونة، مساء الأربعاء.

وكشفت صحيفة "لا فانغارديا" عن مصادر رسمية مطلعة، أن منير نصراوي، والد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال تعرَّض للطعن في وقت متأخر من، يوم الأربعاء، بمرآب للسيارات في بلدة ماتارو بشمال شرق إسبانيا.

وورد في تقرير الصحيفة أنه تم نقل نصراوي إلى مستشفى كان روتي بمدينة بادالونا القريبة وتشخيص الإصابة بأنها "خطيرة".

وأضاف أن الشرطة المحلية وشرطة الإقليم حددت عددًا من الشهود على الواقعة.

لكنَّ تقريرًا صدر في وقت لاحق على موقع "ريليفو" الرياضي، نقل أيضًا عن مصادر رسمية أن نصراوي خرج من المستشفى وعاد إلى منزله.

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القبض على المتهمين

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "elperiodico"، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن نصراوي ربما تورط في شجار مع أشخاص آخرين، رغم أن الشرطة تقوم بالتحقيق في الأمر، ولديها أقوال العديد من الشهود، وتتحدث مصادر التحقيق عن وقوع حادث أول في حي روكافوندا بعد ظهر أمس، تورط فيه والد يامال، الذي اشتبك مع عدة جيران بعد أن أهانوه ورشقوه بسائل ما.

وبعد ساعات، في نحو الساعة الـ9:10 مساءً، هاجم عدة أشخاص والد يامال، الذي عانى إصابات متعددة بسلاح أبيض في الجذع والذراعين، ولذلك نُقِل على وجه السرعة إلى المستشفى، ولكنه الآن في حالة مستقرة.

ووفقًا للشرطة الكتالونية، فقد "تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بهذه الأحداث بتهمة الشروع في القتل".

ورغم ذلك، فلا يزال التحقيق جاريًا، ولم يتم استبعاد تورط المزيد من المشتبه فيهم. وفي هذا الصدد، يجري البحث عن شخص رابع متورط في الحادث.

شجار سابق

ووفقًا للصحيفة، فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها والد لامين يامال مشكلة مع أشخاص آخرين، ففي يونيو من العام الماضي، حكمت إحدى المحاكم على منير نصراوي بدفع غرامة قدرها 550 يورو لمهاجمته خيمة تابعة لحزب "فوكس" اليميني في ماتارو خلال الحملة الانتخابية لعام 2023.

وذكر الحكم أنه عندما لاحظ نصراوي الخيمة، "بدأ بالاقتراب منها وشتم أنصار الحزب الموجودين هناك، ثم انضم إلى أفراد آخرين، وبدؤوا بشتم أنصار الحزب ورشقهم بالبيض من مسافة بعيدة".

وأبرزت المحكمة أن والد لامين يامال اقترب بضع مرات من الخيمة بطريقة عدوانية، حتى قام في إحدى المرات بالهجوم على مونيكا لورا، النائبة في برلمان كتالونيا عن حزب "فوكس"، وفي تلك اللحظة، حاول أحد أنصار الحزب إيقاف نصراوي.

وبعد ذلك التظاهر، ضرب نصراوي أحد أنصار "فوكس" بيده اليسرى، وأسقط نظارته على الأرض؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بها بقيمة لا تقل عن 400 يورو.

وعلى إثر ذلك، ذكرت تقارير أن لامين يامال ربما لن يتمكن من خوض مباراة البلوغرانا الافتتاحية في مسابقة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، بسبب الحادث الذي تعرَّض له والده.

ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا في ملعب ميستايا، في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الليغا.