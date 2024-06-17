رسالة مؤثرة من رونالدو لكريستيانو جونيور في عيد ميلاده (صورة)

ولعب "جونيور" في صفوف ناشئين النصر، منذ مطلع الموسم الماضي، ونجح في تحقيق أول ألقابه بتحقيق بطولة الدوري السعودي الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا.

وقبل خوض "يورو 2024" كقائد لمنتخب البرتغال، قدم رونالدو مشوارًا مميزًا مع النصر السعودي بالمسابقات كافة خلال الموسم المنتهي 2023-2024.

وخاض رونالدو 45 مباراة مع النصر بالمسابقات كافة، وسجل 44 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ولعب رونالدو 35 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأحرز 31 هدفًا حاصلًا على لقب الحذاء الذهبي كهداف للبطولة، وقدم 11 تمريرة حاسمة.