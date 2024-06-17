رسالة مؤثرة من رونالدو لكريستيانو جونيور في عيد ميلاده (صورة)
حرص كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، على توجيه تهنئة لنجله "جونيور" بمناسبة عيد ميلاده، رغم انشغاله مع منتخب بلاده لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويستعد كريستيانو رونالدو، لقيادة البرتغال في بطولة "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.
منتخب البرتغال ينافس في المجموعة السادسة بالبطولة، مع كل من تركيا والتشيك وجورجيا.
ويخوض المنتخب البرتغالي أول مباراة له في البطولة القارية ضد التشيك غدًا الثلاثاء.
ونشر رونالدو صورة سيلفي بجانب نجله "جونيور"، وعلق عليها: "الوقت يمر سريعًا، لا أصدق أنك بالفعل بلغت 14 عامًا، تهانينا يا شريكي، والدك يحبك كثيرًا".
ولعب "جونيور" في صفوف ناشئين النصر، منذ مطلع الموسم الماضي، ونجح في تحقيق أول ألقابه بتحقيق بطولة الدوري السعودي الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا.
وقبل خوض "يورو 2024" كقائد لمنتخب البرتغال، قدم رونالدو مشوارًا مميزًا مع النصر السعودي بالمسابقات كافة خلال الموسم المنتهي 2023-2024.
وخاض رونالدو 45 مباراة مع النصر بالمسابقات كافة، وسجل 44 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.
ولعب رونالدو 35 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأحرز 31 هدفًا حاصلًا على لقب الحذاء الذهبي كهداف للبطولة، وقدم 11 تمريرة حاسمة.
وأصبح رونالدو صاحب الرقم القياسي في الدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد، كما بات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة.
ويأمل رونالدو في تحقيق لقب بطولة يورو 2024، مع منتخب البرتغال، قبل اعتزاله اللعب الدولي.
وحقق رونالدو أرقاما مميزة، يأتي على رأسها وصوله إلى 130 هدفا في 207 مباريات بقميص البرتغال، متربعًا على عرش ترتيب هدافي المنتخبات عبر التاريخ.