غوندوغان يوجه رسالة غاضبة لزملائه بعد خسارة الكلاسيكو

وجَّه الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، رسالة غاضبة لزملائه بسبب ردة فعلهم إثر خسارة الكلاسيكو، يوم السبت، أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتلقى برشلونة الخسارة على ملعبه "مونتغويك" بنتيجة 1-2 بعد أن كان التقدم لصالحه بفضل أقدام الألماني الدولي في الشوط الأول.

وقال غوندوغان في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد أتيت الآن من غرفة اللاعبين، من الواضح أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل، لكن بعد مباراة مهمة ونتيجة سلبية مثل هذه، أود أن أرى المزيد من الغضب، المزيد من الإحباط وخيبة الأمل".