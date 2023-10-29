غوندوغان يوجه رسالة غاضبة لزملائه بعد خسارة الكلاسيكو
وجَّه الألماني إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، رسالة غاضبة لزملائه بسبب ردة فعلهم إثر خسارة الكلاسيكو، يوم السبت، أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وتلقى برشلونة الخسارة على ملعبه "مونتغويك" بنتيجة 1-2 بعد أن كان التقدم لصالحه بفضل أقدام الألماني الدولي في الشوط الأول.
وقال غوندوغان في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد أتيت الآن من غرفة اللاعبين، من الواضح أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل، لكن بعد مباراة مهمة ونتيجة سلبية مثل هذه، أود أن أرى المزيد من الغضب، المزيد من الإحباط وخيبة الأمل".
وأضاف: "هذه هي المشكلة، علينا أن نتفاعل بشكل أكبر، وأن نغضب أكثر في الهزيمة حتى يمكننا أن نخطو إلى الأمام، خاصة عندما تعلم أنه يمكنك تقديم مستوى أفضل في بعض المواقف أثناء المباراة".
وتابع: "يجب أن تنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".
وأردف: "لم آت إلى برشلونة لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".
يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويًا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عن النقطة الـ 24.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد رايو فايكانو على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما سيحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد.