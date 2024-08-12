رد النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو بطريقة ساخرة ومثيرة على تودّد أحد مشجعي فريقه وذلك قبل ملاقاة نادي التعاون بعد غد الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر لموسم 2023 ـ 2024.

وقبل أن تشد بعثة النصر، الرحال إلى مدينة أبها، التي تحتضن كأس السوبر، كان رونالدو على غرار العادة هدفا للمشجعين وعشاق الأسطورة، لالتقاط الصور معه أو للحصول على توقيعه على أقمصتهم.

وخلال توقيع رونالدو على قميص أحد المشجعين، قال الأخير "والله أحبك يا رونالدو"، لكن رد النجم البرتغالي كان مفاجئا ومثيرا في الآن نفسه عندما أجاب مشجع النصر بالقول "والله أنت تكذب"، ليثير ضحك بعض من كانوا موجودين في المكان لتشجيع لاعبي النصر والتقاط صور للذكرى.

ولقيت إجابة كريستيانو رونالدو تفاعلا لامحدودا على منصات التواصل، حيث تمت مشاركة مقطع الفيديو على نطاق واسع في زمن وجيز.

ويواجه النصر وصيف بطل الدوري لموسم 2023 ـ 2024 بعد غد الأربعاء نادي التعاون في المباراة الثانية لنصف نهائي المسابقة.

والتحق النجم كريستيانو رونالدو بتدريبات النصر الأسبوع الماضي بعد فترة إجازة صيفية أعقبت مشاركته مع المنتخب البرتغالي في كأس أمم أوروبا 2024 والتي بلغ فيها الدور ربع النهائي.

وخلال صعوده للطائرة التي ستقل بعثة النصر لمدينة أبها، حيّى رونالدو الحاضرين باللغة العربية قائلا: "السلام عليكم".

ويسعى النصر تحت قيادة نجمه البرتغالي هداف دوري روشن للمحترفين برصيد 35 هدفا (رقم قياسي) لإحراز أول لقب قبل بداية الموسم الجديد.

وستقام مواجهة النصر والتعاون الأربعاء 14 أغسطس في الساعة 07:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تدور المواجهة الافتتاحية بين الهلال بطل الدوري والأهلي ثالث ترتيب الدوري غدا الثلاثاء.

وتدور المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس في الساعة 07:15 مساءً في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.