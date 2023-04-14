توخيل: نتطلع لرد الاعتبار أمام مانشستر سيتي.. وماني اعتذر

نهاية مشكلة ساني وماني

من جهة أخرى أكد توخيل أن ساديو ماني تقبل تبعات اشتباكه مع زميله في الفريق ليروي ساني بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وإن القصة أغلقت وانتهت الآن.

وأعلن بايرن تغريم الدولي السنغالي وغيابه عن مواجهة هوفنهايم بالدوري المحلي غدا السبت ضمن عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعدما اشتبك مع ساني عقب الخسارة 3-صفر أمام سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وتعرض ساني لقطع في الشفة خلال المشاجرة وتدخل بعض الزملاء للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب أيضا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال توخيل: "أنا أول المدافعين عن ساديو. عرفته لفترة طويلة وأعرف أنه محترف على أعلى مستوى، إنه تجسيد لكرة القدم الخالصة. يحظى بثقتي الكاملة بعد الخطأ الذي ارتكبه".

وأضاف: "يرتكب الجميع الأخطاء، خالف قواعد التصرف في الفريق، هذا واضح".

واشتكى ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين والذي انضم إلى بايرن العام الماضي، من طريقة الجناح الألماني في الحديث معه بعد الخسارة في إستاد الاتحاد.

وتدرب اللاعبان سويا أمس الخميس في وقت يسعى فيه بايرن لاستعادة الاستقرار بعد بضعة أسابيع عصيبة شهدت خروجه من كأس ألمانيا على يد فرايبورغ.