وجّه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى أحمد فتوح، عقب نهاية أولى جلسات محاكمة اللاعب في قضية قتل رجل شرطة بالخطأ، وحيازة مواد مخدرة.

وعقدت محكمة جنايات مطروح، اليوم الاثنين، أولى جلسات اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في واقعة تعاطي مواد مخدرة، وأيضا التسبب بوفاة مواطن عقب دهسه بسيارته.

ونفى أحمد فتوح ما نُسب إليه في قرار إحالته إلى محكمة جنايات مطروح، مؤكدا أنه لم يتعاط مخدر الحشيش، ولم يتجاوز السرعة المقررة خلال قيادته مركبته بالطريق محل الواقعة.

ونشر زيزو رسالة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على منصة "إنستغرام" فيها صورة فتوح كتب عليها "يا رب فك الكرب".

ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" في أثناء عبوره الطريق؛ بسبب السرعة الزائدة، وكون المتهم متعاطيا لمخدر الحشيش.

وعُقدت المحاكمة بحضور اللاعب الذي ظهر للمرة الأولى منذ الحادثة وهو في قفص الاتهام.

ووجه القاضي سؤالاً إلى أحمد فتوح عن تعاطيه المخدرات، لينكر اللاعب هذا الاتهام.

كما أكد فتوح في دفاعه أنه لم يتعمد قتل المتوفى، ولم يقصد التسبب بوفاته.