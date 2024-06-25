نيمار يفاجئ بائعًا متجولًا بهذا التصرف (فيديو)

نيمار، يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، كان تعرَّض لها أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة ضد أوروغواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، في تصفيات المونديال.

ولكن حرص نيمار على دعم زملائه في البرازيل، وتواجد في ملعب صوفي لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا.

وتداول مغردون مقطع فيديو لنيمار وهو يوقِف الحافلة التي تنقله لملعب المباراة، ويستدعي أحد الباعة المتجولين من الطريق ليشتري قميص منتخب بلاده.

وتوافد عدد كبير من المشجعين على نيمار بعد شرائه قميص البرازيل، وطلبوا منه التقاط الصور التذكارية.