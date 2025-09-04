الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة السعودية ومقدونيا الشمالية

يواجه منتخب السعودية منافسه مقدونيا الشمالية ودياً، مساء اليوم الخميس، استعداداً للمحلق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتشهد تشكيلة "الأخضر" غياب 4 لاعبين، هم: سالم الدوسري ونواف العقيدي وناصر الدوسري وزياد الجهني.

وقال المنتخب السعودي في بيان، إن سالم الدوسري والعقيدي واصلا تمارينهما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يشارك ناصر الدوسري في الحصة التدريبية واكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ولم يُكمل الجهني الحصة التدريبية لشعوره بآلام في كاحل القدم.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراتين حاسمتين في جدة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026، حيث يلاقي إندونيسيا في الـ8 من أكتوبر، ثم العراق في الـ14 من الشهر نفسه.

أما منتخب مقدونيا الشمالية، فيواصل رحلته في التصفيات الأوروبية، حيث يلتقي ليختنشتاين الأحد المقبل ضمن المجموعة التاسعة، وهو يتصدرها برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، متقدمًا بفارق نقطة عن ويلز و4 نقاط عن بلجيكا التي خاضت مباراتين فقط.

وتنطلق مباراة السعودية ضد منتخب مقدونيا الشمالية في المباراة الودية الأولى، على ملعب فيكتوريا جيجكوف الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة، وستكون المواجهة منقولة حصريًّا عبر تطبيق stc tv.

ويلتقي الأخضر مع منتخب التشيك في مباراة ودية ثانية، يوم الـ8 من سبتمبر على ملعب ماليسكوفيكا آرينا في الـ08:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد مقدونيا الشمالية:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – علي مجرشي – نواف البوشل.

خط الوسط: علي الحسن – مختار علي – محمد كنو.

خط الهجوم: مروان الصحفي – فراس البريكان – عبدالرحمن العبود.