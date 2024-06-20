أول تعليق من إبراهيم المهيدب بعد تأجيل انتخابات النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، تأجيل الجمعية العمومية من أجل اختيار مجلس إدارة النادي الجديد إلى عصر غد الجمعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويعد إبراهيم المهيدب، هو المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر السعودي، ويبدو أن الأمور سيتم حسمها غدًا.

وعقب قرار التأجيل قال إبراهيم المهيدب، عبر حسابه بمنصة "إكس": "كل الشكر لكل من وثق بنا وأخواني أعضاء المجلس، للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية، وخدمة نادي النصر ونحن من جمهور هذا الكيان نحزن عظيم الحزن لحزنكم ونفرح لفرحكم وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان".

وأضاف: "تم تحويل 18 مليون لدعم نادي النصر، تمنياتي من الجميع الوقوف مع هذا الكيان ودعمه، والتوفيق بيد الله".