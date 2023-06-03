فابريزيو رومانو: سباق سعودي للتعاقد مع سيرجيو راموس

وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي": "بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاقتراب من سيرجيو راموس في الأسابيع الأخيرة، بينما كان لا يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف رومانو: "راموس سيقرر مستقبله قريبا مع عائلته، لا يزال مستقبله غير محسوم".

وخاض راموس 57 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 5 أهداف، ومن المتوقع أن يشارك للمرة الأخيرة في مباراة الفريق الأخيرة هذا الموسم، اليوم السبت أمام كليرمون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.