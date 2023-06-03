فابريزيو رومانو: سباق سعودي للتعاقد مع سيرجيو راموس
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور جديد في سعي الأندية السعودية للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان.
وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، رسميا، رحيل راموس، حيث ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في 30 يونيو الحالي.
وانضم راموس، البالغ من العمر 37 عاما، لباريس سان جيرمان في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، بعدما رفض ريال مدريد تجديد عقده.
وكتب فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي": "بدأت أندية الدوري السعودي بالفعل في الاقتراب من سيرجيو راموس في الأسابيع الأخيرة، بينما كان لا يزال يناقش عقده مع باريس سان جيرمان".
وأضاف رومانو: "راموس سيقرر مستقبله قريبا مع عائلته، لا يزال مستقبله غير محسوم".
وخاض راموس 57 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 5 أهداف، ومن المتوقع أن يشارك للمرة الأخيرة في مباراة الفريق الأخيرة هذا الموسم، اليوم السبت أمام كليرمون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.
بين الهلال والنصر
وسبق أن ارتبط راموس بالانتقال إلى ناديي الهلال والنصر، حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الشهر الماضي أن راموس قد يكون أول صفقة كبيرة للنصر الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن راموس سيجاور كريستيانو رونالدو مجددا، بعد أن تزاملا 9 مواسم في ريال مدريد.
في المقابل أفادت صحيفة "ليكيب" بأن الهلال، المنافس التاريخي للنصر، قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع راموس.
ووفقًا للصحيفة فإن الهلال ينوي إغراء راموس بعرض راتب مرتفع، ويمكن للاعب أن يكسب هناك 30 مليون يورو سنويًّا.