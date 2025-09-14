تمنى فوز الاتحاد السعودي باللقب.. حارس الشباب يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثار البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الشباب الحالي والاتحاد السابق، جدلا واسعا بتصريحاته بشأن الفريق الذي يتمنى تتويجه بلقب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.

وكان غروهي قد انضم إلى الاتحاد عام 2019، ولعب معه لعدة مواسم، حقق خلالها بطولة الدوري موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى الخلود في 2024، ثم ينضم إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أخبار ذات علاقة نجم الاتحاد السعودي: لا نحتاج إلى لاعبين جدد (فيديو)

وقال غروهي في تصريحات إعلامية: "أتمنى أن يحقق الاتحاد الدوري هذا الموسم، فالفريق يزداد قوة وصعوبة عامًا بعد عام، ويضم لاعبين مميزين".

وأشار الحارس البرازيلي إلى سعادته الكبيرة بتواجده في المملكة العربية السعودية، مجددًا تأكيده على أمنيته بتتويج الاتحاد بالبطولة.

أخبار ذات علاقة كيف استفاد الاتحاد السعودي من غياب بنزيما أمام الفتح؟

وأثارت تصريحات غروهي المفاجئة، التي أبدى خلالها تمنيه فوز الاتحاد بلقب الدوري، حالة من الجدل والاستياء لدى البعض، إذ اعتبروا أن الأجدر به إظهار الاحترام لناديه الحالي الشباب، الذي يشارك بدوره في المنافسة على اللقب.

في المقابل، لقيت تصريحاته صدى إيجابيًا لدى جماهير "العميد"، الذين عبّروا عن تقديرهم وحبهم الكبير لحارسهم السابق، مؤكدين أنه يتمتع بروح رياضية عالية.

يُذكر أن الاتحاد كان قد فاز في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على الفتح بنتيجة (4-2)، في حين تغلب الشباب على الحزم بهدف دون رد في الجولة نفسها.