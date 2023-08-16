ميسي يقود إنتر ميامي لإسقاط فيلادلفيا والتأهل لنهائي كأس الدوريات (فيديو)
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرقه إنتر ميامي لفوز كبير على نظيره فيلادلفيا يونيون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، فجر يوم الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الدوريات.
كان إنتر ميامي قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على شارلوت برباعية نظيفة في دور ربع النهائي.
وفي المقابل نجح فريق ناشفيل في الفوز على نظيره مونتيري، ليضرب موعدًا مع إنتر ميامي في نهائي البطولة الذي سيقام في 19 أغسطس الجاري.
وساهم ميسي بشكل كبير في فوز فريقه، حيث سجل هدفه التاسع مع إنتر ميامي في ست مباريات منذ انتقاله إلى الفريق في شهر يوليو الماضي.
وتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل هدف بعد تمريرة من زميله جوزيف مارتينيز، حيث أضاف ثاني الأهداف ليمنح فريقه التقدم 2-0.
وسجل جوزيف مارتينز الهدف الأول لإنتر مياني في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ميسي الثاني مع الدقيقة 20، وأحرز جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 47، فيما سجل الرابع دافيد أوتشوا مع الدقيقة 84، وسجل هدف فيلادلفيا الوحيد أليخاندرو بيدويا في الدقيقة 75.
وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ إنتر ميامي الأمريكي يسجل في 6 مباريات متتالية.
وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.
وبانتصاره اليوم ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والذي ينطلق العام المقبل.