ميسي يقود إنتر ميامي لإسقاط فيلادلفيا والتأهل لنهائي كأس الدوريات (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرقه إنتر ميامي لفوز كبير على نظيره فيلادلفيا يونيون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، فجر يوم الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس الدوريات.

كان إنتر ميامي قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على شارلوت برباعية نظيفة في دور ربع النهائي.

وفي المقابل نجح فريق ناشفيل في الفوز على نظيره مونتيري، ليضرب موعدًا مع إنتر ميامي في نهائي البطولة الذي سيقام في 19 أغسطس الجاري.

وساهم ميسي بشكل كبير في فوز فريقه، حيث سجل هدفه التاسع مع إنتر ميامي في ست مباريات منذ انتقاله إلى الفريق في شهر يوليو الماضي.