فورمولا 1.. نوريس الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق إيطاليا

تصدَّر لاندو نوريس التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، بينما حلَّ شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني في آخر محاولاته لحرمان مكلارين من تحقيق الثنائية، إذ حل أوسكار بياستري متصدر البطولة ثالثاً.

أخبار ذات علاقة "فورمولا 1".. هاميلتون يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى لسباق إيطاليا

وسجل نوريس، الذي يتأخر بفارق 34 نقطة عن بياستري بعد خوض 15 من أصل 24 جولة هذا الموسم، أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و19.331 ثانية.

وكان لوكلير، الفائز، في العام الماضي، أبطأ بواقع 0.021 ثانية، بينما جاء الأسترالي بياستري، الفائز بسبعة سباقات هذا الموسم، متأخراً 0.165 ثانية.

وجاء ماكس فرستابن، سائق رد بول وبطل العالم 4 مرات، في المركز الرابع.

وسيسعى فريق مكلارين إلى تحقيق فوزه السادس على التوالي في سباق الغد، ويمكنه أيضاً تحقيق الثنائية للمرة الثامنة هذا الموسم.

وكان لويس هاميلتون سائق فيراري، الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى أمس، سابع أسرع سائق في أول سباق يخوضه في مونزا مع فيراري.

وقال بطل العالم 7 مرات عبر دائرة اتصالات الفريق: "أحتاج للمزيد من الطاقة، وأحتاج للمزيد من السرعة بطريقة ما".

أخبار ذات علاقة فورمولا 1: نوريس يتفوق على بياستري في التجارب الحرة الأولى لسباق هولندا

وحل جورج راسل خامساً مع فريق مرسيدس متقدماً على جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر الذي جاء في المركز السادس، وحل إسحاق حجار سائق ريسنج بولز ثامناً، والإيطالي الصاعد كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس تاسعاً.

وأكمل أليكس ألبون المراكز العشرة الأولى مع فريق وليامز.