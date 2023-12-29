زيادة الجوائز المالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

زادت قيمة الجوائز المالية في النسخة المقبلة (2024) من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بنسبة 13% بعد أن وصل رأس مال صندوق الجوائز المالية لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم إلى 86.5 مليون دولار أسترالي (59.04 مليون دولار أمريكي)، بينما ستكون الزيادة الأكبر في الأدوار الأولى والأدوار التأهيلية.

وتعني هذه الزيادة أن قيمة جوائز البطولة، التي تقام في ملاعب ملبورن بارك، ارتفعت إلى أكثر من الضعف خلال العقد الأخير، لكن توزيع الجوائز أصبح أكثر توازنًا الآن.

وقال كريج تيلي مدير البطولة في بيان: "رفعنا قيمة الجوائز المالية في جميع الأدوار ببطولة أستراليا المفتوحة، بينما تركزت الزيادات الأكبر على الأدوار التأهيلية والمراحل المبكرة من منافسات الفردي والزوجي".